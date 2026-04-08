Leiche von Unternehmer in der Nordsee gefunden: Fall bei "Aktenzeichen XY"

Süderoogsand - Am 9. Juli 2024 war auf der Sandbank Süderoogsand im schleswig-holsteinischen Wattenmeer eine männliche Wasserleiche gefunden worden . Am Mittwoch (ab 20.15 Uhr) ist der Fall Teil der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY ... ungelöst ".

Im Juli 2024 war die Leiche eines Hamburger Unternehmers auf der Sandbank Süderoogsand im Wattenmeer gefunden worden. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Die Identität des Verstorbenen war durch eine rechtsmedizinische Untersuchung geklärt worden: Es handelte sich um den seit Ende April 2024 vermissten Hamburger Unternehmer Frank P.

Dieser war nach derzeitigen Erkenntnissen am 29. April 2024 allein mit einem Schlauchboot in Richtung Nordsee aufgebrochen. Das Boot wurde später führerlos im Bereich der Außenelbe-Reede vor Cuxhaven aufgefunden.

Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Flensburg und die Staatsanwaltschaft können ein vorsätzliches Tötungsdelikt nicht ausschließen, Hinweise auf einen oder mehrere Tatverdächtige gibt es allerdings bislang nicht.

Zur Aufklärung der Hintergründe soll der Fall am Abend bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst" ausführlich dargestellt werden. Die Ermittler hoffen, mögliche Zeugen so noch einmal auf den Fall aufmerksam zu machen.