Mehr als 50 neue Hinweise: Kann Polizei 50 Jahre alten Mordfall jetzt aufklären?

Berlin - Noch immer hofft die Polizei , den Mord an einem Zwölfjährigen aufklären zu können. Eine Belohnung soll helfen, neue Hinweise zu der Tat im Januar 1973 zu bekommen. Tatsächlich melden sich Menschen.

Der zwölfjährige Reiner Koch ist im Januar 1973 tot vor dem Berliner Olympiastadion aufgefunden worden. © Matthias Balk/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Mehr als 52 Jahre nach dem Mord an einem zwölfjährigen Jungen in Berlin gehen die Ermittler mehr als 50 neuen Hinweisen nach. Dabei werden auch einige Zeitzeugen befragt, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte.

Zuvor hatte die Polizei Fotos veröffentlicht und 5000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung des Falles beitragen. Auch die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" hatte über das Verbrechen berichtet.

Der zwölfjährige Reiner Koch wurde am 18. Januar 1973 tot auf dem Gehweg der damaligen Stadionallee (heute Jesse-Owens-Allee) vor dem Olympiastadion in Berlin-Charlottenburg gefunden. Er lebte mit seiner Familie in einem Mietshaus in der Altenbraker Straße 3 in Neukölln.

Zwei Tage zuvor war der Junge auf dem Heimweg vom Fußballtraining beim Verein Tasmania 1900 in einer Turnhalle zuletzt nahe dem Thomaspark gesehen worden. Von dort hatte er durch den Park einen zehnminütigen Fußweg bis zur elterlichen Wohnung. Er kam jedoch nie zu Hause an.