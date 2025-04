Nach Aktenzeichen XY: Entscheidender Hinweis zu vermisster Frau aus Noer?

Seit dem 21. März wird die Frau aus Noer vermisst. © Markus Scholz/dpa, Polizeidirektion Kiel

"Wir haben mehr als ein Dutzend Hinweise während und nach der Sendung bekommen", sagte eine Polizeisprecherin zur Deutschen Presse-Agentur.

Die Hinweise sollen nun ausgewertet werden. Ob darunter ein entscheidender Hinweis ist, werde sich dann zeigen. Es sei kein Hinweis dabei gewesen, der schnelles Handeln nötig gemacht hätte.

Die Frau war am 21. März zuletzt gesichert gesehen worden. Ermittelt wird wegen des Verdachts eines Gewaltverbrechens. Anfang April hatten bis zu 40 Einsatzkräfte, darunter auch Taucher, am Windebyer Noor bei Eckernförde nach der 43-Jährigen gesucht - nicht nur im Wasser, sondern auch am Ufer.