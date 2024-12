Brutaler Faustschlag nach Kirmes-Party: Wo steckt der Täter?

Nachgestelltes Szenenfoto: Ein 22-Jähriger liegt nach einem Faustschlag blutend am Boden. © ZDF

Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg, 22. Juli 2023: An diesem Samstag bricht Julian* (Name geändert) nach einer privaten Grillparty mit Freunden zum Jakobimarkt-Fest auf.

Auf der alljährlichen Kirmesveranstaltung wird gefeiert, getrunken und die Zeit mit Freunden genossen. Gegen 1 Uhr verlassen der 22-Jährige und ein Kumpel das Festzelt, auch etwa 3000 weitere Personen machen sich auf den Heimweg.

Darunter befindet sich auch ein augenscheinlicher Nordafrikaner, der sich mit Julian anlegt und angibt, von ihm angerempelt worden zu sein. Unvermittelt streckt er den Studenten mit einem Faustschlag nieder und verschwindet in der Menge.

Julian ist bewusstlos und lebensgefährlich verletzt, eine Not-OP rettet ihm das Leben. Glück für den jungen Mann: Ausgerechnet in dieser Nacht ist der nötige Facharzt im Dienst. Bleibende Schäden trägt er wie durch ein Wunder nicht davon.