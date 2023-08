Vergewaltiger sucht nach Opfer im Park - und wird leider fündig

Nachgestellte Szene: Das Opfer ist nach der Vergewaltigung aufgelöst. © ZDF

Nina K. (*Name geändert) ist verzweifelt. Vor drei Monaten hat sich ihr Freund überraschend von ihr getrennt, die 35-Jährige ist fortan alleinerziehend mit ihren beiden Kindern.

Sie kämpft um die Liebe, will ihren Ex zurück. So kommt es, dass sie am Abend des 2. Juli 2022 zu seiner Wohnung fährt, ihn dort aber nicht antrifft.

Ihre Kinder bei ihrer Mutter wissend, lässt sich die Frau mit in einem Kiosk gekauftem Alkohol zulaufen, worauf zwei Jugendliche aufmerksam werden. Sie kommen mit der verzweifelten 35-Jährigen ins Gespräch.

Wenige Schritte entfernt setzt sich das Trio auf eine Treppe an der Bergstraße, die hinunter zu einem kleinen Park führt. Dort gesellt sich ein ihnen unbekannter Mann hinzu, spricht die angetrunkene Frau an. Er heiße Ahmed, komme aus der Türkei, wo er Frau und Kinder hat. In Deutschland arbeite er mit einer "Alisia" zusammen. Ob die Angaben stimmen, ist unklar.

Fest steht nur: Kurz zuvor war er schon einer Hundebesitzerin negativ aufgefallen, weil er sie 20 Minuten lang umgarnte und verfolgte. Als ihr ein Bekannter entgegenkam, nahm der Unbekannte Reißaus.