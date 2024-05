Versuchte Vergewaltigung im Park: Über 30 Hinweise nach "Aktenzeichen XY"

Zu Gast bei ZDF-Moderator Rudi Cerne (65) war Kriminalkommissarin Karolin Koop, die den zwei Jahre alten Fall noch einmal vorstellte. © Sina Schuldt/dpa

Ein Großteil der rund 30 neuen Hinweise seien noch während der Ausstrahlung der Sendung eingegangen, die werden aktuell noch geprüft.

"Nach Aussagen des Ermittlerteams ist, Stand jetzt, noch keine heiße Spur darunter. Die Auswertung dauert allerdings noch an", so ein Sprecher der Polizei Kiel am Freitag.

Das damals 23-jährige Opfer war am 19. Mai 2022 zwischen 2.50 und 3.10 Uhr auf dem Rückweg eines Kneipenbesuches von einem unbekannten Mann angesprochen und in den Hiroshima-Park gedrängt worden.

Ein Passant, der auf die Situation aufmerksam geworden war, verhinderte Schlimmeres und sorgte dafür, dass die Frau sich befreien konnte.

Bereits kurz nach dem Vorfall vor zwei Jahren hatte die Polizei ein Phantombild des Täters veröffentlicht, welches in der ZDF-Sendung vom 8. Mai erneut gezeigt worden ist.

Zum ersten Mal wurde auch die Stimme des Mannes über eine Sounddatei abgespielt, doch auch diese führte bis jetzt nicht zum Auffinden des mutmaßlichen Täters.