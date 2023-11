Zahlreiche Hinweise nach "Aktenzeichen XY...": Wird ein brutaler Mord nach 33 Jahren gelöst?

Röthenbach an der Pegnitz (Bayern) - Im August 1990 wird die damals 22-jährige Claudia Obermeier auf dem Nachhauseweg auf dem Gelände des Kleingärtnervereins Flora in Röthenbach an der Pegnitz vergewaltigt und erwürgt. Bis heute ist ihr Mörder auf freiem Fuß. Nun gibt es neuen Hinweise in dem Fall und eine Spur.

Mit Plakaten machen die Ermittler auf den Cold Case von Claudia Obermeier aufmerksam. © Daniel Löb/dpa

Ein Spaziergänger fand den Leichnam von Claudia Obermeier in den Morgenstunden nach der Tat in einem Waldstück. Zunächst geriet ihr Ehemann in den Fokus der Ermittler. 1998 wurde er vor Gericht freigesprochen - aus Mangel an Beweisen.

Kürzlich wurde der Fall neu aufgerollt, nachdem man mit modernen Analysemethoden eine DNA-Spur an Beweismitteln vom Tatort gefunden hatte.

Es stellte sich heraus, dass dasselbe DNA-Material bei einem Einbruch in einem Rohbau in Nürnberg im Jahr 2012 - also 22 Jahre nach dem Mord - entdeckt worden war.

Die Ermittler hoffen nun, dass die dabei gestohlenen Werkzeuge und Sicherungen sie zum Täter führen.

Am gestrigen Mittwochabend wurde der Fall bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY..." vorgestellt. Rund 40 Hinweise gingen im Anschluss ein. "Das zeigt uns, dass der Fall nach wie vor präsent ist", sagte Polizeisprecher Marc Siegl am Donnerstag.