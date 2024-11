Zweimal überfahren, keinmal geholfen: Jeanette (†19) stirbt sinnlos

Obertrum am See (Österreich) - Wer Fahrerflucht begeht, macht sich strafbar. Im folgenden Fall geht es jedoch nicht um einen Blechschaden, sondern um das ausgelöschte Leben der 19-jährigen Jeanette. Gleich zwei Autos erfassten die junge Frau - und fuhren einfach weiter.

Jeanette (†19) starb einen Tag vor ihrem 20. Geburtstag. © Polizei Obertrum am See

Die Kellnerin war am 16. Juni 2023, einem Freitag, auf einem Obertrumer Volksfest im Salzburger Land, das sie in der Nacht verließ und zu Fuß auf der unbeleuchteten Landstraße 101 lief.

An einer Kreuzung, die in den Ort führt, wird sie nur 200 Meter vom Festplatz entfernt von einem entgegenkommenden Auto erfasst. Dessen Fahrer fährt einfach weiter. Später stellt er sich und gibt an, zwar einen Knall gehört zu haben, jedoch von einem Vogel ausgegangen zu sein.

Eine weitere Autofahrerin erkennt die verletzte Jeanette, hält an, will ihr helfen. In dem Moment kommt ein weiteres Fahrzeug und überrollt vor ihren Augen die am Boden liegende 19-Jährige. Auch dieser Fahrer flüchtet. Für die Österreicherin kommt jede Hilfe zu spät, sie stirbt einen Tag vor ihrem 20. Geburtstag noch am Unfallort.

Inspektionskommandant Johannes Moser von der Polizei Obertrum am See war am Mittwochabend zu Gast in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY", erhofft sich länderübergreifende Hinweise.

Denn die betroffene L101 führt von Salzburg nach Deutschland. Der Flüchtige könnte also in der Bundesrepublik leben oder einen Bezug haben.