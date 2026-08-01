Alles was zählt: "Ihr hattet Sex?"
Essen - Rund um die 5000. Folge, die am Montag ausgestrahlt wird, geht's bei "Alles was zählt" rund. Nicht nur entgleitet Vanessa der Sorgerechtsstreit um Sohn Henry. Auch Isabelle erfährt endlich von Dragans Kind - mit heftigen Auswirkungen.
ACHTUNG, SPOILER!
AWZ: Vanessa droht, Henry zu verlieren
Vanessa (gespielt von Julia Augustin, 38) wundert sich, warum sie an einem Tag gleich mehrfach auf Arne (Max König, 38) trifft, mit dem sie einen One-Night-Stand hatte, nun aber nichts mehr von ihm wissen will.
Doch das Schicksal meint es nicht gut mit ihr. Arne ist nämlich Mitarbeiter des Jugendamts, der zuständig für den Sorgerechtsstreit mit Noch-Ehemann Christoph (Lars Korten, 54) ist.
Arne nimmt Vanessa aber zunächst die Vorbehalte: "Ich kann dir versprechen, dass ich Berufliches und Privates komplett trenne." Als er dann aber schriftlich vermerkt, dass die Familie beobachtet werden müsse, erzählt Vanessa Kilian (Marc Dumitru, 40), was mit Arne lief. "Ihr hattet Sex? Großer Gott, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich doch schon längst reagiert!"
Vanessa geigt Arne später ihre Meinung - sehr ungehalten und lautstark: "Wie kann man so ein Arschloch sein und ein Kind dafür benutzen, sein erbärmliches, jämmerliches Ego aufzupuschen?"
"Ich werde nicht zulassen, dass Sie Frau Steinkamp den Sohn wegnehmen", will Kilian für Vanessa kämpfen. Doch Arnes Negativ-Liste überwiegt: "Viel Glück dabei."
Alles was zählt: Isabelle erfährt von Dragans Vaterschaft
Daniela (Berrit Arnold, 55) und Henning (Stefan Bockelmann, 49) bereiten alles für die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes vor.
Nick (Raphael Kalkowski, 27) hilft dem Paar dabei, trägt eine gebrauchte Wickelkommode in die Wohnung. In einer der Schubladen findet Daniela danach einen Umschlag mit mehreren 100-Euroschein-Bündeln. Es sind 20.000 Euro und damit Nicks Geld, dass er von Dragan (Florian Thunemann, 45) als Schweigegeld gegenüber Isabelle (Ania Niedieck, 42) bekommen hat.
Das Paar gibt Nick das Geld zurück. Da er nicht weiß, was er damit anstellen soll, schmeißt er eine fette Abschiedsparty im Prunkwerk.
Dort will sich Dragan ein letztes Mal bei Nick entschuldigen. Doch der angetrunkene Masseur nutzt die Gelegenheit, der Feiermeute etwas mitzuteilen. Während er den entsetzten Dragan anschaut, hebt er das Glas: "Auf mein Erzeuger-Arschloch, das mir Geld gegeben hat, dass ich verschwinde. Papa, auf dich!"
Weil er sein Geheimnis nicht weiter für sich behalten kann, beichtet Dragan seiner Partnerin die Vaterschaft. Isabelle ist fassungslos: "Pack deine Sachen und geh'!"
Neue Folgen "Alles was zählt" (AWZ) laufen von Montag bis Freitag ab 19.05 Uhr bei RTL - oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL/Julia Feldhagen ; RTL