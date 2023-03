Alles was zählt: Deniz schockt Imani mit Knallhart-Ansage - "Ich brauch dich nicht!"

Essen - Nach seinem Schlaganfall hat sich Deniz Öztürks Leben bei " Alles was zählt " von einer auf die andere Sekunde geändert. Er kommt nur schwer mit den Einschränkungen klar und lässt das auch seine Liebsten spüren.

Alles was zählt

Weil Deniz (gespielt von Igor Dolgatschew, 39) nach seinem erlittenen Schlaganfall und des Beckenbruchs auf unbestimmte Zeit ausfällt, sollten sich Chiara (Alexandra Fonsatti, 28) und Leyla (Suri Abbassi, 28) in Oslo auf die Deutsche Meisterschaft vorbereiten.

Deniz macht sich Gedanken um seine Zukunft. © RTL/Julia Carola Pohle

Leyla sieht die Entscheidung ein, sagt zu ihrer Kader-Kollegin: "Es ist nur vernünftig, dass sie dich schicken. Das sehe ich genauso." Chiara aber setzt sich vor Simone für ihre Konkurrentin ein, will unbedingt mit ihr zusammen nach Oslo.

An seinem Krankenbett berichtet Leyla Deniz von der Situation und Simones Entscheidung.

Viel lieber würde er die Läuferinnen selbst trainieren, was in seinem aktuellen Gesundheitszustand aber einfach nicht möglich ist.

Imani (Fereba Kone, 32) mahnt ihren Freund danach, er solle es nicht übertrieben mit physischem und psychischem Training. Davon fühlt er sich getriggert. "Ich bin doch nur der arme Deniz. Aber du bist die Heldin. Aber ich brauch das nicht. Ich brauch dich nicht, klar?"

Imani ist schockiert von seinem Verhalten. "Dass du der Frau, die dich liebt, zutraust, dass sie sich auf deine Kosten profiliert und dass sie ihre Macht als Ärztin ausnutzt, ist das Letzte. Ich will dasselbe wie du: Dass alles so ist wie früher. Ich will meinen Deniz zurück."

Wie meistern sie die nächsten Wochen und Monate?