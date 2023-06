Alles was zählt: Fliegt jetzt endlich alles auf?

Alles was zählt (AWZ): Das Drama um Isabelles in Nathalie eingesetzte Eizelle schaukelt sich immer weiter hoch.

Von Nico Zeißler

Essen - Das Drama um Isabelles in Nathalie eingesetzte Eizelle bei "Alles was zählt" schaukelt sich immer weiter hoch. In dieser Woche verlässt die bestochene Dr. Irene Seegers das Krankenhaus fristlos - und setzt so eine Lawine in Gang. ACHTUNG, SPOILER!

Isabelle hofft, dass ihr großes Geheimnis niemals ans Licht kommt. © RTL Nathalie (gespielt von Amrei Haardt, 33) ist überglücklich. Sie schaut auf ihren Schwangerschaftstest und kann es nicht glauben. "Ich bin schwanger. Es hat gekappt, wir kriegen tatsächlich ein Baby", sagt sie und fällt ihrem Maximilian (Francisco Medina, 46) um den Hals. Diesmal will sie einen Gang zurückschalten. "Ich war das letzte Mal zu voreilig. Ich hab' einen Strampler gekauft, bevor ich einen Mutterpass hatte. Das passiert mir nicht noch mal!" Nathalie ruft Isabelle (Ania Niedieck, 39) an und verkündet die tollen Babynews. Doch ihre Cousine sagt ein Treffen ab, da Yannick (Dominik Flade, 30) einen Tisch in einem Restaurant reserviert hat. Darauf, dass er die Reservierung absagen kann, will sich seine Freundin zunächst nicht einlassen, stimmt dem gemeinsamen Essen dann doch zu. "Ich hab Nathalie lange nicht mehr so glücklich gesehen", freut sich Isabelle. Und schiebt gegenüber Maximilian hinterher: "Sie darf auf gar keinen Fall erfahren, dass die Eizelle von mir ist." Im St. Vinzenz kommt es danach zu einer faustdicken Überraschung: Dr. Irene Seegers (Stefanie Wilpert, 45) aus der Kinderwunschabteilung hat fristlos gekündigt. "Sie ist einfach verschwunden, ohne Übergabe", berichtet Dr. Cho (Paul Jumin Hoffmann, 36) den verdutzten Imani (Fereba Kone, 32) und Yannick.

Imani und Yannick (M.) sind überrascht über die Neuigkeiten von Dr. Cho. © RTL/Julia Carola Pohle

Yannick (l.) setzt den geschockten Maximilian von Dr. Seegers' Kündigung in Kenntnis. © RTL/Julia Carola Pohle

Alles was zählt: Nathalie und Yannick wittern eine Spur

Nathalie kommt die ganze Sache komisch vor. © RTL/Julia Carola Pohle Maximilian ist ebenso überrascht, und auch Nathalie findet Dr. Seegers' Verhalten komisch. Vor allem er hat jetzt Angst, dass in diesem Zuge ans Licht kommt, dass Seegers Nathalie die Eizelle von Isabelle eingesetzt hat. Dr. Cho übernimmt somit gezwungenermaßen Seegers' Patientinnen, unter anderem Nathalie. Bei einer Überprüfung der Patientenakten fällt eine Unregelmäßigkeit bei Isabelles Eizellen-Einlagerung auf. Yannick erfährt so, dass der Eizellen-Zylinder leer ist. Er konfrontiert seine Partnerin. Bei der Überstimulation sei keine einzige Eizelle gereift, erfindet sie eine Geschichte. "Ich war panisch. Ich hab dich angelogen", sagt sie, während sie ihn gleichzeitig weiter anlügt. Denn sie weiß natürlich, dass ihre Eizelle Nathalie bekommen hat, die mit dieser nun schwanger geworden ist. Sowohl Nathalie als auch Yannick entwickeln immer mehr Zweifel an der Eizellen-Thematik. Als er gerade in Dr. Chos PC schnüffeln will, kommt auch die Schwangere herein. Kommt das Duo nun hinter das schreckliche Geheimnis?

Yannick misstraut seiner Freundin. © RTL/Julia Carola Pohle

Hält Dr. Irene Seegers dicht? © RTL/Julia Feldhagen