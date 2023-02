Alles was zählt: Ist jetzt alles aus?

Essen - Der große Knall kommt erst noch! Wer bei " Alles was zählt " dachte, die Kündigung von Deniz Öztürk war der Gipfel, wird in dieser Woche eines Besseren belehrt. Denn auch Chiara Nadolny und Leyla Öztürk kehren den Steinkamps den Rücken!

Chiara (r.) beschwert sich bei Simone. © RTL/Julia Feldhagen

Leyla (gespielt von Suri Abbassi, 28) und Chiara (Alexandra Fonsatti, 28) trainieren ohne ihren Coach Deniz (Igor Dolgatschew, 39) auf dem Eis. Über die Erklärungen der Übungen der Europameisterin ist Leyla aber unzufrieden. "Das ist nicht mein Job. Ich bin nicht deine beschissene Trainerin", macht Chiara ihr klar.

Die beschwert sich sofort bei Simone (Tatjana Clasing, 58): "Ich kann mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren und gleichzeitig Leyla coachen. Ich bin Eisläuferin, verdammt. Ich kann nur Höchstleistung abliefern, wenn mich jemand trainiert."

Leyla sieht sich gezwungen, ihren Cousin anzubetteln, seine Kündigung rückgängig zu machen und wieder als Trainer zu arbeiten. Doch der sagt klipp und klar: "Meine Entscheidung steht!"

Simone muss schnellstmöglich einen Übungsleiter für den noch gesperrten Kader auftreiben, doch auch Wunschkandidatin Frau Petrovic sagt der Steinkamp-Chefin ab, die verzweifelt feststellt: "Kein Mensch will mehr mit uns zusammenarbeiten."

Sie will nun erst mal selbst coachen, muss aber die Einheit schon nach wenigen Minuten abbrechen, da wichtige Telefonate auf sie warten. Chiara reicht's: Sie vereinbart mit dem Eindhovener Kader ein Probetraining. "Der Steinkamp-Kader muss in Zukunft ohne mich auskommen, ich bin raus! Niemand will mehr etwas mit dem Namen Steinkamp zu tun haben. Der Kader ist tot, Leyla", trichtert sie ihrer Kollegin ein.