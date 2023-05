Alles was zählt: Knast-Jenny sitzt hoffnungslos hinter Gittern

Essen - Absolut ohne jegliche Perspektive oder Möglichkeit, ihre Unschuld zu beweisen, sitzt Jennifer Steinkamp bei " Alles was zählt " weiter in Untersuchungshaft. Ihr Verlobter Justus Albrecht kann ihr weder helfen noch Hoffnung geben.

Eine Seelsorgerin will Jenny sprechen, doch die wiegelt ab. "Ich bin nicht wie die anderen. Ich bin unschuldig und ich komm’ hier wieder raus." Dies höre sie öfter. Doch nur bei den Allerwenigsten tritt dies am Ende auch ein.

Jenny (gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, 42) wird in der U-Haft von den weiblichen Mithäftlingen kritisch beäugt. Eine beängstigende und schier für unmöglich gehaltene Szenerie, in die ihre Doppelgängerin Nina Breuer (in Doppelrolle ebenfalls gespielt von Schmidt-Tychsen) sie gebracht hatte.

Mit jeder Stunde schwindet Jennys Zuversicht. © RTL/Julia Feldhagen

Es folgt ein Besuch von Justus im Gefängnis. Eine Wärterin guckt genau hin und sagt mit böser Stimme: "Hände weg, keine Berührung, sonst können Sie sich direkt wieder voneinander verabschieden!"

Jenny kann er von der Doppelgänger-Theorie überzeugen. Sie versteht aber, dass die Polizei Leyla nicht glaubt. "Alles egal, ich werde eh verurteilt!"

Am nächsten Besuchstag ist Jenny schlecht drauf und will ihren Verlobten nicht sehen. Doch ihre Seelsorgerin kann sie von dem Treffen überzeugen. Dort gibt ihr Justus eindrucksvoll eine Perspektive und hält um ihre Hand an. Die Begleiterin hat standesamtliche Befugnisse und kann die in ungewohnter Atmosphäre stattfindende Trauung durchführen.

Die strenge Gefängniswärterin erlaubt es anschließend aber nicht, dass der Ehering mit auf die Zelle darf. Justus bewahrt ihn so lang auf, bis Jenny freikommt.

Gleichzeitig ist Donnerstag (1. Juni) vorerst der letzte Tag, an dem Jenny bei AWZ zu sehen ist. Anschließend nimmt sich die Schauspielerin eine Auszeit und wird ab Oktober wieder über die heimischen Fernseher flimmern.