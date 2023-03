Sex-Horror bei "Alles was zählt": Axel will "nachts mal" bei Simone vorbeikommen

Essen - Jennifer Steinkamp und Justus Albrecht sind entsetzt über Dr. Axel Schwarz' Sex-Angebot . Doch ist es die einzige Möglichkeit, die angeblich bei " Alles was zählt " noch bestehende Ehe zu lösen?

Jenny muss Justus (l.) zurückhalten, damit er nicht auf Axel losgeht. © RTL/Julia Feldhagen

Jenny (gespielt von Kaja Schmidt-Tychsen, 41) fragt ungläubig nach, ob Axel (Daniel Aichinger, 48) wirklich mit ihr Geschlechtsverkehr haben will, um anschließend die Scheidung in die Wege zu leiten. "Ja, Sex ist ein wichtiger Bestandteil der Ehe", grinst er sie an.

Justus (Matthias Brüggenolte, 43), der ebenfalls anwesend ist, ist fassungslos: "Sie sind ja völlig krank, man!"

Während Axel es genieße, das Paar leiden zu sehen, würde Jenny lieber Gift trinken, als mit ihm ins Bett zu steigen.

Kilian (Marc Dumitru, 36) will die laufende Verleumdungsklage gegen Axel nutzen: "Nötigung, Erpressung."

Aber auch Axel will Kilian als Anwalt gewinnen. Die Kosten hierfür trage seine "Frau" Jenny, die ohnehin in der seit Jahren andauernden Ehe keinen Unterhalt gezahlt habe und ihm somit einiges an Geld schulde.