Alles was zählt: Chiara trifft unfassbare Entscheidung

Essen - In der kommenden Woche steht bei " Alles was zählt " die Weihnachts-Revue auf dem Programm. Hauptfigur Leyla Öztürk fühlt sich mittlerweile bereit dafür. Doch dann gibt es Komplikationen, die sie zurückwerfen.

Stoßen auf die Weihnachtsrevue an: Simone, Richard (M.) und Justus. © RTL/Julia Feldhagen

Leyla (gespielt von Suri Abbassi, 29) sucht nämlich ihren Glücksbringer, eine kleine Eiffelturm-Figur. Völlig verzweifelt bittet sie ihre verletzte Kollegin Chiara (Alexandra Fonsatti, 30) um Rat, die aber genervt reagiert: "Du wolltest die Hauptrolle, also komm damit klar."

Derweil traut Simone (Tatjana Clasing, 59) dem Frieden vor der anstehenden Eislauf-Show nicht: "Es geht doch immer was schief!"

Bei der Generalprobe läuft bis auf die Schlusspose alles nach Plan, wozu Simone Leyla anschließend in der Kabine beglückwünschen will. Der Läuferin ist aber übel, sie übergibt sich. "So kann sie auf keinen Fall aufs Eis", sieht Cheftrainer Deniz (Igor Dolgatschew, 40) ein.

Am Dienstag sind Teile des "Moulin Rouge"-Casts zu Gast in der Eishalle - und bringen Leyla den Glücksbringer, den sie bei der Probe in Köln verloren hatte.