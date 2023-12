Alles was zählt: Filip Pavlovic und Sila Sahin auf Wolke 7!?

Essen - Der Flirt von Miray Öztürk mit Lars Orth bei " Alles was zählt " nimmt ordentlich Fahrt auf. Doch mitten in die sich möglicherweise anbahnende Liaison platzt Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger (37) jetzt mit ihrem Serienausstieg!

Miray stimmt zu. Und hat ein Funkeln in den Augen. Das asiatische Essen ist aber derart scharf, dass Lars nach Luft ringt. Miray macht sich lustig: "Huch, einmal dran gerochen, ist die Nase frei." Mit Milch kann der orale Schmerz bekämpft werden.

Er macht klar, dass er ein Date mit ihr will. "Wenn du möchtest, können wir uns gern in meiner Mittagspause treffen."

Alles was zählt

Lars hingegen hat frei, entspannt als Tagesgast im Wellnessbereich des Zentrums. Gern hätte er Miray auf einen Drink oder zum Essen eingeladen, sie muss aber leider arbeiten. Kurz darauf verabschiedet sich der attraktive Gast von ihr. "Schon? Willst du nicht noch mal in den Fitnessraum oder in die Sauna?", versucht sie ihn zum Bleiben zu überreden.

Am Mittwoch ist die Influencerin aber plötzlich traurig darüber, dass nicht er die nächste Lieferung Drinks ins Steinkamp-Zentrum bringt, sondern einer seiner Kollegen.

Mehr als eindeutig hatte Miray in der Vorwoche dem Getränkelieferanten Lars (gespielt von Filip Pavlovic, 29) zu verstehen gegeben, nicht ihr Typ zu sein. Dennoch lässt er nicht locker.

Filip Pavlovic (29) bekam Coaching für seinen Job bei "Alles was zählt". © RTL

Sehr lang wird die möglicherweise angehende Lovestory aber nicht anhalten. Denn am Dienstag verkündete Sahin-Radlinger: "Mirays Traum wird endlich wahr: Sie fliegt nach Thailand in ihre Datingshow. Das heißt für mich, ich geh' in eine Pause."

Sie bedankt sich für die spaßige Zeit am Set und den Support der Zuschauer. "Vielleicht sehen wir uns bald wieder." Auch RTL spricht "vorerst" von ihrem Ende bei AWZ. Eine Rückkehr scheint zumindest nicht ausgeschlossen.

Filip Pavlovic hingegen, der seit vergangener Woche unter die Serienschauspieler gegangen ist, musste erst mal ein Coaching hinter sich bringen.

"Im Reality-TV spielt man ja immer nur sich selbst und hier hat man dann schon Vorgaben. Ich dachte, ich bekomme hier nur so eine kleine Rolle, aber es ist dann schon ein bisschen mehr als gedacht. Und durch das Coaching hier habe ich das alles gelernt und es ist auf jeden Fall auch viel entspannter als am Anfang", so der RTL-Dschungelkönig von 2022.