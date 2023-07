Alles was zählt: Simone außer sich! "Das können die doch nicht machen!"

Essen - Bei " Alles was zählt " fehlen weiterhin Beweise, um Jennifer Steinkamp aus dem Gefängnis zu holen. Ihren Mann Justus Albrecht plagen hingegen auch berufliche Probleme. Alles unter einen Hut zu bekommen, fällt dem Geschäftsmann schwer. Bis er eine harte Entscheidung trifft.

Maximilians Lausch-Aktion trägt Früchte. © RTL/Julia Feldhagen

Maximilian (gespielt von Francisco Medina, 46) bekommt mit, dass die Reichenbachs deutlich mehr für das Baugrundstück neben dem Steinkamp-Zentrum zahlen müssen als angenommen. Nun scheint bei Kilian (Marc Dumitru, 37) und Isabelle (Ania Niedieck, 39) kein Geld mehr da zu sein, um die Fläche auch zu bebauen.

"Ich fürchte, dass er früher oder später das Geld zusammenbringen wird, um seine Reichenbach-Mall zu bauen", blickt Maximilian in die Sterne.

Richard (Silvan-Pierre Leirich, 62) glaubt, dass Kilian einen Kredit aufnimmt. Er will mit einem Bankenchef sprechen, der dann auch Kollegen anderer Kreditinstitute dazu bringen will, ihm keinen Kredit zu geben. Und so tritt es tatsächlich auch ein.

Justus (Matthias Brüggenolte, 44) schreibt derweil einen Brief an seine Frau Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen, 42), die weiterhin zu Unrecht inhaftiert im Knast sitzt. Er verschweigt ihr darin, dass der Kauf der Grundstücks (vorerst?) an die Reichenbachs ging.

Kurz darauf bietet er Kilian 1,1 Millionen Euro, wenn dieser das Grundstück auf die Steinkamps überschreibt. "Interessantes Angebot", findet der Käufer, "aber das reicht nicht aus".