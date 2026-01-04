Alles was zählt: In den absolut Falschen verliebt!

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Eine erneute Ohnmacht von Jan Köster bleibt von seiner Freundin Imani Okana unbemerkt.

Von Nico Zeißler

Essen - Eine erneute Ohnmacht von Jan Köster bleibt bei "Alles was zählt" von seiner Freundin Imani Okana unbemerkt. Nathalie und Maximilian von Altenburg streiten um ihren Sohn Diego. Und Joana Perez scheint sich in Deniz Öztürk verguckt zu haben. ACHTUNG, SPOILER!

Alles was zählt: Imani Okana und Jan Köster kommen wegen Millionen-Erbe auf einen Nenner

Imani (2.v.l.) feiert ihren Junggesellinnenabschied. © RTL/Julia Feldhagen Imani (gespielt von Féréba Koné, 35) ist nach wie vor gereizt, nachdem sie Jans (Daniel Noah, 38) Testament und das ihr darin zugeschriebene Erbe in Millionenhöhe gesehen hat: "Ich will das Geld nicht. Ich will nichts von dir erben!" Eine monetäre Hinterlassenschaft erinnert sie schon jetzt zu sehr an den nahenden Tod ihres an einen Hirntumor leidenden Freundes, weshalb sie auch auf Arbeit gereizt auf alltägliche Situationen reagiert. Die beiden kommen - unabhängig voneinander - zum Entschluss, das Geld in eine neu gegründete Stiftung zu stecken. Imani und Jan finden so wieder zueinander. Und wollen die Hochzeit doch vollziehen. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Wilde Szene! Nathalie hat Sex mit IHM Seinen Junggesellenabschied verbringt Jan beim Pokerspielen, wo er erneut bewusstlos umkippt. Die heikle Situation kann Imani nicht mitgeteilt werden, weil die ihren JGA ausgelassen und ohne Handy am Zentrums-Pool verbringt.

Jan kippt beim Pokerspielen bewusstlos um. © RTL/Julia Feldhagen

AWZ: Diego wird zum Spielball zwischen Nathalie und Maximilian von Altenburg

Nathalie macht Maximilian eine Ansage. © RTL Maximilian (Francisco Medina, 48) nimmt sich nach der Trennung von Nathalie (Amrei Haardt, 36) nun Valea (Antonia Kolano, 19) zur Brust: "Sie haben unseren Deal verraten und Nathalie hat sich von mir getrennt!" Kilian (Marc Dumitru, 39) und Isabelle (Ania Niedieck, 42) seien "von Anfang an dagegen gewesen, dass wir wieder ein Paar sind", beschreibt Maximilian seinen schweren Stand in Nathalies Familie. "Und der kleine Pizzabäcker ja sowieso", hat er auch noch einen Seitenhieb für Matteo parat. Nathalie erkennt, dass sie und Valea von Maximilian manipuliert wurden. Und nicht von ihrer Familie, die Diegos Eltern einfach nur auseinander haben bringen wollen. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Eiskalter Serien-Ausstieg! Hanna geht, ohne tschüss zu sagen Später wirft sie Maximilian samt Hausverbot aus dem "Punto d'Amore", der seinen Sohn sehen möchte. "Ich bin Diegos Vater und ich habe Rechte!" Nathalie ist fassungslos: "Glaubst du, dass ich dir Diego gebe, wenn du seine Mutter bedrohst?" Sie vermutet, dass er ihren Sohn jetzt wegnehmen könnte. Aber ist das wirklich sein Plan?

Maximilian will seinen Sohn nicht vorenthalten bekommen. © RTL

Diego könnte zum Spielball zwischen Nathalie und Maximilian werden. © RTL

Wollen Maximilian abwehren (v.l.n.r.): Isabelle, Matteo, Nathalie, Kilian. © RTL/Julia Feldhagen

Alles was zählt: Charlie Beer is back - Joana Perez eifersüchtig!

Joana ist happy über Deniz' Hilfe. © RTL Deniz (Igor Dolgatschew, 42) verfolgt ein Training von Joana (Josephine Martz, 25) und ihrer Mutter Gabriella (Bianca Hein, 50), das ihn etwas verstört zurücklässt. Die beiden Coaches müssen feststellen: "Dein Leistungsstand ist schlechter als wir dachten, du wirst sehr hart trainieren müssen." Auf dem Nebenplatz rückt Joanas gefeuerter Trainer Elias (Robin Schick, 31) mit Nele (Maria Müller, 23) an, um sich auf die "Lara Meier Open" vorzubereiten. Sie will es ihrer früheren Freundin beweisen und die Konkurrenz ausschalten. Deniz sucht das Gespräch mit Joana: "Ich glaube an dich, du musst da nicht alleine durch. Ich helfe dir - wenn du willst." Sie ist happy über die Unterstützung, rückt aber durch Charlies (Shaolyn Fernandez, 28) überraschende Rückkehr schnell wieder ins zweite Glied.

Als Charlie (M.) zurück nach Essen kommt, ist Joana vorerst abgeschrieben. © RTL/Julia Feldhagen