Alles was zählt: Richards Satz beendet Simones Leben schlagartig

Essen - Bei " Alles was zählt " steht Richard vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Zudem tut Johannes weiterhin alles, um auf der Karriereleiter zu klettern. Hanna plant indes eine krasse Racheaktion gegen Kilian.

Simone gefährde seine Gesundheit. Und er geht noch einen Schritt weiter: "Ich will die Scheidung. Diesmal ist es wirklich aus!"

Der Oberarzt kann sich eine Spitze gegen den neuen Geschäftsführer von Steinkamp Sport & Wellness nicht verkneifen: "Ist ja nicht mein Geld, was hier täglich verbrannt wird." Dies sei laut Ben aber kalkuliert. Man riskiere vielmehr, danach als Sport-Retreat nicht mehr ernst genommen zu werden.

Die Privatstation für die Reha von Profisportlern im St. Vinzenz nimmt indes Form an. Ein paar Zimmer sind eingerichtet, Personal ist angefragt. Nach der Eislauf-WM rechnet Ben (Jörg Rohde, 41) mit einem hohen Zulauf.

Daniela (Berrit Arnold, 54) bekräftigt ihre Schwester: "Nur, weil du so ein guter Mensch bist, muss er nicht ungeschoren davonkommen."

Diese Hanna sei in der U-Haft geblieben, stellt sie sich ihrem Ex entschieden entgegen. Er beteuert: Die ganze Geschichte sei "aus dem Ruder gelaufen".

"Dass du mich so hintergehst, ist für dich ein neuer Tiefpunkt", findet der Anwalt. "Du warst immer die Gute, die mit dem großen Herzen, der bessere Mensch. Wo ist diese Hanna jetzt?"

