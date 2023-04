05.04.2023 06:15 AYTO-Trennung: Alles aus bei Juliette und Barkin!

Von Janina Papst

Leipzig - Bei "Are You The One" lernten sich Juliette (22) und Barkin (28) kennen und trafen sich auch nach der Show weiterhin - doch nun ist alles vorbei. Mit diesem Foto hatten Juliette (22) und Barkin (28) verkündet, dass sie sich nach der Show weiterhin kennenlernten. Aber jetzt haben sie sich getrennt. © Instagram/juicyjuuly Nach Ende der Dreharbeiten datete der Duisburger zunächst eine andere Frau, woraufhin es zur Konfrontation zwischen den beiden AYTO-Turteltauben kam. Aus einem daraus resultierenden freundschaftlichen Verhältnis entstand schon bald mehr - auch wenn sie das Wort "feste Beziehung" zu keiner Zeit in den Mund nahmen. Doch das Glück schien nicht allzu lange angehalten zu haben, wie die 22-jährige Leipzigerin nun auf Instagram bekannt gab. Eigentlich habe sie sich nicht zu der Sache äußern wollen, aufgrund des hohen Interesses ihrer Follower sah sie sich aber zu einem offiziellen Statement gedrängt: "Es ist vorbei." Auch die gemeinsamen Bilder von ihr und Barkin wurden bereits gelöscht. Are You The One Nach kontroverser Kuss-Szene bei "AYTO": Jetzt äußert sich Juliette! Zu den Hintergründen hinter der Trennung äußerte sich Juliette zunächst nicht. Ob vielleicht AYTO-Teilnehmerin Larissa (22), die aus ihrem Interesse an Barkin kein Hehl gemacht hatte, eine Rolle spielt, darüber lässt sich nur mutmaßen. Auf Instagram bat Juliette ihre Follower nun um eine Sache: Sie sollen von Kommentaren wie "Wir haben's dir doch gesagt, das hält eh nicht lang" absehen und das Thema ruhen lassen. Mit der Trennung hat sie ja vermutlich ohnehin schon genug zu kämpfen.



