15.04.2025 08:29 Großer Jubel im AYTO-Finale - aber eine geht ohne Kohle nach Hause

Are You The One? (AYTO) bei RTL+: Im Finale entscheidet sich, ob die Gruppe alle Perfect Matches finden konnte und sich 190.000 Euro teilen darf.

Von Nico Zeißler

Koh Samui (Thailand) - Im Finale von "Are You The One?" entscheidet sich, ob die Gruppe alle Perfect Matches finden konnte und sich 190.000 Euro teilen darf. Große Freude bei den Teilnehmern von "Are You The One?". © Screenshot/RTL+ Spoiler: Sie schaffen es und gewinnen das Geld! Nur Sophia (23) bleibt unverpartnert und geht ohne Kohle nach Hause - außer, die Gruppe legt für sie zusammen. Zuvor wurden die in die Matchbox gewählten Camelia (29) und Josh (28) als überraschendes Perfect Match enttarnt. Niemand hatte eigentlich gedacht, dass das Duo von den Experten als Paar gesehen wurde. "Wir haben zwei Wochen nicht richtig miteinander geredet und jetzt ist er mein Perfect Match", ist auch die Münchnerin perplex. Die Matchbox-Entscheidung ist aber gut für die Gruppe, die sich ohne Notizen zusammenreimen muss, wer wessen Perfect Match ist. Are You The One? Sex-Lüge fliegt nach Orgie im Boom Boom Room auf! Sophia Thomalla zückt Video-Beweis Dass Camelia nun weg ist, ärgert vor allem einen, der nicht noch mal zum Zug gekommen ist. Josh (28) und Camelia (29) sind ein überraschend Perfect Match. © Screenshot/RTL+ Levin (25) bereut, nicht neben Camelia geschlafen zu haben. © Screenshot/RTL+ Are You The One? (AYTO): "Die hat dir Kopfschmerzen gemacht, draußen ist noch schlimmer" Sophia (23) geht leer aus. © Screenshot/RTL+ Denn Levin (25), der über die gesamte Staffel keinen Flirt, keinen Tanz, keinen Kuss und auch sonst nichts ausgelassen hat, ist traurig. "Hätte ich das gewusst, hätte ich die letzte Nacht neben ihr geschlafen." Camelia zeigt sich gehässig, schließlich habe er ja nicht gewollt. Pech für den Physiotherapeuten, der sich aber auch nach Showende mit Camelia treffen will. Ganz egal, dass man ja nun kein Perfect Match ist. Das findet Tano (23) nicht gut. "Die hat dir jetzt schon in den paar Tagen Kopfschmerzen gemacht, draußen ist noch schlimmer." Are You The One? Jede Menge Orgien bei "AYTO": "Das Ding ist eine Rakete, bereit zum Abschießen" Er solle lieber seinen Kopf einschalten, es nicht erzwingen und checken, dass es keinen Sinn mit der 29-Jährigen macht. Moderatorin Sophia Thomalla (35) beendet die 6. AYTO-Staffel. © Screenshot/RTL+ Sieht Levin anders, dem das scheißegal ist und Camelia definitiv daten will. Obwohl eigentlich für ihn Chiara - die sich letztlich als sein Perfect Match entpuppt - eine "zwölf von zehn, attraktivste Frau hier" ist. "Lustig, humorvoll, scheiß-egal-Einstellung, genau so stelle ich mir eine Frau vor." Die komplette AYTO-Staffel mit allen 21 Folgen steht jederzeit auf Abruf bei RTL+ bereit.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+