"AYTO"-Juliette übers Lippenaufspritzen: "Tut jedes Mal weh, muss mich zwingen!"

Die Leipziger Influencerin Juliette lässt sich regelmäßig die Lippen Unterspritzen. So richtig Spaß an der Behandlung scheint sie aber nicht zu haben.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Wer schön sein will, muss leiden? Bei "Are You The One"-Star Juliette (22) aus Leipzig nimmt dieses Motto ganz merkwürdige Züge an.

Frisch vom Beauty-Doc: Mit dem Ergebnis ist Juliette zufrieden, mit den Schmerzen vorab allerdings nicht. © Bildmontage: Instagram/juicyjuuly Auf Instagram berichtete die Brünette ihren Fans, dass sie ihren Beauty-Doc aufsuchte, um sich die Lippen nachfüllen zu lassen. "Ich hab gar keinen Bock, bin ich euch ehrlich. Bin auch schon auf Toilette, weil ich so Angst hab, hab so eine Panik", so Juliette aufgeregt. Wenige Stunden später meldete sich die 22-Jährige mit deutlich volleren Lippen zurück. Are You The One "AYTO"-Kandidatin knutscht fremd und bricht zusammen: "Schlimmste Zeit meines Lebens!" "Ich hab es hinter mir und meine Lippen sind fertig aufgespritzt. Hab es wie immer gehasst, es war einfach nicht schön, hat keinen Spaß gemacht. Ich muss mich jedes Mal wieder zwingen", jammerte der "AYTO"-Star in die Kamera. Zwar fühle sie sich bei ihrem Beauty-Doc immer sehr wohl, die Behandlung sei nach wie vor eine Tortur. Da stellt sich wahrscheinlich nicht nur den Fans die Frage, warum man solche Schmerzen für ein wenig vollere Lippen in Kauf nimmt - auch ohne Hyaluron hat die Leipzigerin doch sicher den perfekten Kussmund.