"AYTO"-Juliette enttäuscht nach neuer Dating-Show: Hat die Familie etwa alles vermasselt?

Juliette Lau (22) holte sich in "Der Heiratsmarkt" Unterstützung von Papa Alexander (50, r.) und Patenonkel Ali (47). © ProSieben/Richard Hübner

Was man nicht alles tut, um den Mann fürs Leben zu finden: Juliette hat sich getraut, diese Entscheidung ihrer Familie zu überlassen - offenbar würde sie aber nicht noch einmal so entscheiden, wie sie im ProSieben-Interview vor Sendungsstart verriet.

Darum geht es in der Show: Die teilnehmenden Singles suchen sich ihre potenziellen Dates nicht selbst aus, sondern ihre Familienmitglieder.

In Juliettes Fall waren das Papa Alexander (50), Inhaber eines italienischen Restaurants in Leipzig, und ihr Patenonkel Ali (47).

Bisher scheint die Fitnesstrainerin nicht so viel Glück bei der Suche nach der großen Liebe gehabt zu haben. Nach ihrer Teilnahme bei "Are You The One" war sie Mit-Kandidat Barkin (28) nähergekommen, doch im Frühjahr war schon wieder alles vorbei.

"Ich habe bisher immer die falschen Entscheidungen getroffen und möchte das jetzt mal meinem Vater und Ali überlassen", so die Leipzigerin über ihre Teilnahme bei "Der Heiratsmarkt". So bestehe auch nicht die Gefahr, dass sie sich zu schnell auf jemanden einlassen könnte.