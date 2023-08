Sophia Thomalla heizt Mike Heiter ein: "Machen's Männer, holen sie sich darauf einen runter"

Sophia Thomalla liest Realitystar Mike Heiter in den Folgen 5 und 6 von Are You The One die Leviten. Die Moderatorin hat die Faxen dicke!

Von Nicole Reich

Koh Samui (Thailand) - Sophia Thomalla (33) hat die Faxen dicke! Die "Are You The One"-Moderatorin heizt den Realitystars in den Folgen 5 und 6 mächtig ein. Vor allem TV-Casanova Mike Heiter (31) bekommt wegen seiner verstaubten Dating-Ansichten sein Fett weg.

Zweite Pleite für Jenny (25): Auch mit Elia (30) ist sie kein "Perfect Match". © Screenshot/RTL Auch die zweite "Matchbox"-Entscheidung liefert den Kandidaten auf dem Weg zum (aktuell noch) 200.000-Euro-Jackpot keine bahnbrechenden Erkenntnisse. Nach Jennys (25) Pleite mit Danilo (26) in Folge 3 heißt es auch mit Elia (30) "No Match"! Die Ernüchterung ist allseits groß, vor allem bei Paulina (20), die Jenny wohl gerne losgeworden wäre, um freie Bahn bei Danilo zu haben. Im Zweiergespräch versucht sie wenig subtil, dem Italiener seine bisherige Favoritin auszureden und steckt ihm, dass Jenny am ersten Abend im Bett mit Emanuell (30) Zungenakrobatik betrieben hatte. "Ich dachte, du weißt das", setzt Paulina ihre beste Unschuldsmiene auf, als Danilo seinen Ohren kaum trauen will. Sofort stellt der 26-Jährige mit den fragwürdigen Besitzansprüchen Jenny zur Rede. Are You The One "Are You The One"-Kandidaten endlich enthüllt! Diese Realitystars sind dabei Diese beteuert, Danilo die Kuss-Information nicht absichtlich vorenthalten zu haben und konfrontiert ihre Nebenbuhlerin und Stress-Initiatorin Paulina, ohne zu ahnen, dass sie damit ein metaphorisches Pulverfass befeuert. "F*ck mich nicht ab, ich schwöre, f*ck mich nicht ab!", explodiert die 20-Jährige wie aus dem Nichts über Jennys ruhig hervorgebrachte Kritik. Im Interview fliegt Paulinas Unschuldsnummer jedoch prompt auf, als sie mit durchtriebenem Grinsen gesteht: "Der Haussegen hängt sehr schief bei den beiden [Jenny und Danilo, Anm. d. Red.]. Ich hab mich auch einen Moment gefreut, sag ich ehrlich."

Paulina (20) startet einen Annäherungsversuch bei Danilo (26). © Screenshot/RTL

Mit einer Engelsgeduld trägt Jenny ihr Anliegen vor ... © Screenshot/RTL

... und bringt Vulkan Paulina damit zum Ausbrechen! © Screenshot/RTL

Kim Virginia (27) und Mike (31) einigen sich darauf, dass sie quasi exklusiv miteinander sind ... © Screenshot/RTL Zum Eklat kommt es auch zwischen Mike und Kim Virginia (27). Obwohl die Beauty-OP-liebende Single-Lady den Miras-Ex als ihre Nummer 1 "mit sehr viel Abstand" bezeichnet, hatte sie zuletzt immer wieder Interesse daran bekundet, auch mit anderen Männern auf Tuchfühlung zu gehen. Prompt platziert sich die Flirt-Fachfrau auf dem Schoß von Paco (27) und fragt mit Blick auf ihre stramm sitzende Korsage: "Sieht man meine Nippel?" Der hilfsbereite Villa-Womanzier wirft einen prüfenden Blick auf die besagte Region und reagiert sofort, als Kim Virgina "aus Versehen" ihren Drink über ihre Oberweite entleert. Zum Dank für seine Busen-Reinigung mittels Zunge und der richtigen Saug-Technik wird der Yeliz-Verflossene mit einem kurzen, aber innigen Kuss auf den Mund belohnt. Are You The One Flirts, Sex-Talk, Fremdgehen! Darum haben sich AYTO-Juliette und Barkin wirklich getrennt Natürlich bleibt die Aktion nicht lange geheim und Mike zieht drastische Konsequenzen. "Das Ding ist over", will der Muskelmann Kim Virginia in den Wind schießen. Dabei hat er allerdings die Rechnung ohne Sophia Thomalla gemacht ...

... trotzdem lässt sich die Drama-Queen von Paco eine Busenreinigung verpassen. © Screenshot/RTL

Sophia Thomalla macht AYTO-Stars Ansage, die sich gewaschen hat

Sophia Thomalla (33) hält den Realitystars eine Standpauke, die es in sich hat. © Screenshot/RTL In der "Matching Night" hat die Moderatorin ein Hühnchen mit den Reality-Veteranen zu rupfen. Diese würden sich einen "All-inclusive-Urlaub auf RTL seinen Nacken" gönnen, bei dem nicht etwa Sonnenliegen, sondern Frauen frühzeitig reserviert würden. "Wir haben 2023 und nicht mehr die Steinzeit, Leute", bläst Sophia den Männern im Bunde den Marsch. "Wer hier nicht offen bleibt bei der Suche nach seinem 'Perfect Match', der fliegt nicht mit 200.000 Euro nach Hause - der kriegt gar nichts. Nöscht!" Wie ernst es die Moderatorin mit ihrer rigorosen Ansage meint, bekommt Mike danach auf die harte Tour zu spüren. Als der Macho-Mann sich einen flapsigen Spruch ("Ich wusste gar nicht, dass man in der Kennenlernphase zwei Frauen daten kann") nicht verkneifen kann, explodiert Sophia. "Bei welcher Scheiß-Sendung bist du denn hier? Das ist der Sinn der Sendung. Und wenn Frauen das machen, kriegen sie aufs Maul und machen's Männer, holen sie sich darauf einen runter. Es ist so!" "Sophia hat Mike richtig zerrissen, aber in der Luft!", fasst Alicia (29) die Szenerie treffsicher zusammen. Nach der Standpauke gibt es magere zwei Lichter für die Gruppe.

Mike Heiter (31) bemerkt erst zu spät, dass er sich den flapsigen Spruch bei Sophia lieber verkniffen hätte. © Screenshot/RTL

Bei den Single-Ladys kommt Sophias Wutrede super an. © Screenshot/RTL

"Are You The One - Realitystars in Love": Sophia Thomalla lässt Bombe platzen

Dass die Motivation bei den Singles, möglichst früh alle zehn "Perfect Matches" zu finden, zu wünschen übrig lässt, wird auch beim Spiel "Eis am Stil" deutlich. Offenbar will bloß niemand auf ein Date gehen, um anschließend Gefahr zu laufen, in die "Matchbox" gewählt und ohne weitere, kostbare Sendezeit nach Hause geschickt zu werden. "Das sah schon aus wie Arbeitsverweigerung", entgeht die geradezu provokant langsame Eis-Lutscherei auch Sophia nicht, die prompt zu einer drastischen Straf-Maßnahme greift. "Ich dachte mir, wenn ihr nur zehn Prozent der Leistung bringt, dann habt ihr ja sicherlich auch nichts dagegen, wenn ich die Gewinnsumme um zehn Prozent kürze. Das mache ich jetzt auch, deswegen spielt ihr ab sofort um 180.000 Euro!"

Voller Einsatz beim Spiel "Eis am Stil" - oder etwa doch nicht? © Screenshot/RTL

Die AYTO-Stars begreifen, dass sie mit ihrer Spielverweigerung mal eben 20.000 Euro der Gewinnsumme in den Sand gesetzt haben. © Screenshot/RTL