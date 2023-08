Neuzugang bei "Are You The One": GNTM-Model sorgt für Schock

Die neue AYTO-Kandidatin bringt die Jungs ins Schwitzen und schnappt sich einen Kandidaten, den bereits eine andere will.

Von Mila Martinez

Koh Samui (Thailand) - Ein Schock-Moment, wilde Knutschereien, sexuelle Spielchen, unnötige Entscheidungen und ein dicker "Cliffhanger" – all das passiert in "Are You The One: Reality Stars in Love" Folge zwei und drei.

Wilde Knutscherei zwischen "Love Island"-Paco (27) und Drama-Queen Kim Virginia (27). © Screenshot: RTL Zu Beginn von Folge drei und zur Begeisterung aller verkauft Paco (27) die Match-Box-Entscheidung nicht. Somit bleibt es erst einmal bei der Gewinnsumme von 200.000 Euro.

Aber hat sich das gelohnt? Eher weniger. Die Auflösung ist, Jenny (25) und Danilo (26) sind entgegen aller Erwartungen kein "Perfect Match". Auch die beiden selbst scheinen über diese Tatsache enttäuscht zu sein. Are You The One Hitziger "Are You The One"-Start: Sophia Thomalla sorgt für Novum Und trotz der eher schlechten Nachrichten, Grund zum Feiern gibt es immer. Damit begibt sich Kim Virginia (27) auch direkt auf Beutefang. Das fiel Mike Heiter (30) sofort auf: "Die Kim ist auf einer Mission. Ich weiß nicht, auf welcher, aber die Kim ist einer Spielerin." Ob er damit auf das Hin und Her zwischen ihm und "Love Island"-Schönling Paco anspielt? Mit dem hatte sie am Nachmittag ja schließlich innig geknutscht. Ganz zum Leid der 20-jährigen Paulina, führen die beiden am Abend auch noch tiefe Gespräche, in denen der 27-Jährige offenbart: "Ich habe noch nie geliebt." Doch dann die Wendung: Kim Virginia knutscht wild mit Mike – vor den Augen von Paco. Hä? Außer ihr scheint das keinem zu gefallen. Selbst Mike fragt sich: "Haben wir uns aufgefressen? Kannst du das rausschneiden?" Wenig später knutscht dann auch Sandra (30) mit Paco: "Ich nehme mir, was ich will. Und das war in dem Moment Paco." Als die sich dann noch in das Bett des tätowierten Hottie pflanzt, flippt Paulina aus. Doch man(n) versteht den Aufstand absolut gar nicht, schließlich hätte sich seiner Meinung nach zwischen den beiden nichts Nennenswertes entwickelt.

Sandra (30) beobachtet genüsslich die Dusch-Session von Paco (27). Der einzige Typ in der Villa, der zu hundert Prozent ihr Typ sei. © Screenshot: RTL

Sophie Thomalla überrascht alle: "Konkurrenz im Anmarsch!"

Die neue in der AYTO-Villa: Ex-GNTM-Model Darya (30). Zur Enttäuschung von Jennifer (25) schnappt die sich Danilo (26) für die erste "Matching Night". © Screenshot: RTL Der neue Tag startet mit Christina Shakira (26), die völlig unerwartet Fabio (30) auf dem Matching-Radar hat. Aber die 25-Jährige findet den "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer "ur witzig" und seinen Körper "geisteskrank", wie sie sagt. Hat sie Marvin etwa vergessen? Eher nicht. Als der sich Schnaps von einer anderen in den Mund spucken lässt, schiebt die "OnlyFans"-Blondine ein ordentliches "Side-Eye" in Richtung der Geschehnisse. Doch diese Situation eskaliert letztlich gar nicht, sondern nur die zwischen den scheinbaren Erz-Feindinnen Kim und Shakira. Are You The One "Are You The One"-Kandidaten endlich enthüllt! Diese Realitystars sind dabei In der ersten "Matching Night" sorgt Sophia Thomalla (33) dann für einen Schock-Moment der Frauen und Freudensprünge bei den Männern: "Konkurrenz im Anmarsch. Hier kommt ein waschechtes Topmodel." Mit diesen Worten stolziert auch schon Ex-GNTM-Teilnehmerin Darya Strelnikova (30) im Glitzer-Dress um die Ecke und verschlägt den Jungs den Atem. Danilo hat die Ehre und darf sich die Bank mit dem Neuzugang teilen. Der wäre gerade allerdings lieber bei "Wer wird Millionär" zu Gast. Mehr oder weniger zufrieden sind dann schließlich alle Matches eingeloggt. Doch wie viele Lichter gehen an?

Großer Tumult zwischen den drei Schwestern: Kim (27, l.), Shakira (25, M.) und Steffi (26) diskutieren über angeblich absichtlich herbeigeführte Dramen für Sendezeit. © Screenshot: RTL

Bei der Challenge "Aufblas-Paar" gewannen erneut Jennifer (25) und Danilo (26) – doch dieses Mal mit anderen Partnern. © Screenshot: RTL

Sabrina über Match-Box-Wahl: "Unnötigste, was ich je gesehen hab'!"

Mike (30) und Kim (27) geben Vollgas. © Screenshot: RTL Die Reality-Stars kassieren kein Black-Out und können sich drei Perfect-Matches auf die Fahne schreiben. Das heißt: Party! Darya orientiert sich um und merkt, dass Fabio und sie einige Gemeinsamkeiten haben, zum Beispiel den gleichen Koffer. "Besser kann ein Start gar nicht starten", findet auch der Münchner. Und wenn die Sonne wieder lacht, lacht auch die Moderatorin. Neue Challenge, neues Glück. Bei "Aufblas-Paar" sichern sich erneut Jennifer und Danilo das Date – aber dieses Mal mit anderen Partnern. Der Schwabe darf mit Neuling Darya und die Ex-"Love Island"-Beauty mit dem unscheinbaren Elia auf Tuchfühlung gehen. Während sich die vier auf einem Food-Date im Dschungel näher kennenlernen, muss Fabio ins Krankenhaus, in der Villa werden Gesprächen über den sexuellen Schnupperkurs von Marvin und Shakira geführt, Kim und Sabrina ergründen neue Ufer und die Matchbox-Entscheidung wird gefällt: Elia und Jennifer werden gewählt. Und sehr zum Unmut ihrer Mitkandidaten glauben die beiden selbst, definitiv kein "Perfect Match" zu sein. "Das ist das Unnötigste, was ich je gesehen hab", spricht Wienerin Sabrina das aus, was sicherlich alle denken. Und die Rammstein-Ex sorgt wieder für ein Novum. Doch welches das ist sowie das finale Ergebnis der Liebes-Kammer, gibt es aber wie immer erst in der nächsten Folge.

Elia (30) und Jennifer (25) merken auf ihrem Date, dass sie definitiv kein "Perfect Match" sind. © Screenshot: RTL

Die Reality-Stars sind von der Match-Box-Wahl genervt und Sabrina (26) spricht aus, was alle denken: "Unnötigste, was ich je gesehen hab!" © Screenshot: RTL