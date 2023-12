Ungewolltes Liebes-Outing im TV: "Die hat mich einfach gef***t, die Thomalla"

Are You The One, Folgen 7 und 8: Sophia Thomalla sorgt für ein unfreiwilliges Liebes-Outing und schickt eine neue Kandidatin in die AYTO-Villa.

Von Nicole Reich

Thailand - Hier bleibt nichts geheim! In den Folgen 7 und 8 von "Are You The One" sorgt Sophia Thomalla (34) erst für ein absolutes Show-Novum und dann auch noch für ein unfreiwilliges Liebes-Outing.

Sophia Thomalla (34) hat große Neuigkeiten für die AYTO-Kandidaten! © RTL+/Screenshot "Das gab es bei AYTO noch nie!" Tatsächlich lässt die Moderatorin unter den ungläubigen Blicken der Gruppe gleich mehrere Bomben platzen: Zusätzlich zu einer Jackpot-Erhöhung um 20.000 (jetzt insgesamt 220.000 Euro) bekommen die Kandidaten auch eine neue Mitstreiterin an die Seite gestellt! "Das ist eure neue Mitbewohnerin Melanie", präsentiert Sophia Thomalla die "erste zweite Nachrückerin" in der Geschichte der Kuppelshow. Weil es damit jetzt zwölf Frauen, aber nur zehn Männer gibt, hat ein Villa-Casanova ab sofort gleich drei Perfect Matches, die es zu finden gilt. Weiterer Nebeneffekt: Aufgrund des Geschlechter-Ungleichgewichts werden am Ende (im Falle eines Gewinns) zwei der Ladys, die mit demselben Mann gematcht wurden, ohne ihren Anteil an der Siegerprämie nach Hause fliegen. Oder wie Edda (22) es charmant ausdrücken würde: "Wir Frauen werden hier so richtig geb***t diese Staffel." Are You The One Sophia Thomalla nimmt Trash-Kandidaten hoch: "Warum habt Ihr Euren Vertrag nicht gelesen?" Einziger Vorteil ist, dass "Mela" (23, Krankenschwester aus Zürich in der Schweiz) der Gruppe eine zusätzliche Matchbox-Entscheidung beschert. Mit Eti (22) passt es jedoch nicht, die beiden sind No Match!

Es gibt eine zweite Nachzüglerin: Melanie, Spitzname Mela, 23 Jahre alt aus Zürich. © RTL+/Screenshot

Die Neue darf direkt in die Matchbox, ist mit Eti (22) aber No Match. © RTL+/Screenshot

Are You The One: Sidar schießt sich mit "fetter Arsch"-Spruch bei Jana ins Aus

Jana (26) startet einen Annäherungsversuch bei Ryan (21) ... © RTL+/Screenshot Während der Sexy-Krankenschwestern-Party schwingt sich ein Duo zum neuen Drama-Couple auf. Weil seine Favoritin von Tag eins, Jana (26), erst mit Ryan (21), dann mit Paddy (23) tanzt, hat Sidar (25) "voll den Miesen gerade". Jana kann die Eifersucht ihres Boom-Boom-Room-Beischläfers jedoch so gar nicht nachvollziehen. Sie habe immerhin mit niemandem "rumgeleckt" und verheiratet seien sie und Sidar auch nicht, verteidigt die flirtfreudige Blondine ihr Verhalten. Doch Sidar redet sich (reichlich uncharmant) immer mehr in Rage. "Tanz, aber shake nicht deinen fetten Arsch an irgendjemand anderem. Ich lass mir auch nicht meinen Schwanz voll geil machen auf Filme", wirft der Wüterich der Fremd-Tänzerin an den Kopf, die daraufhin kaum mehr ihre Tränen zurückhalten kann. Are You The One Jetzt geht's zur Sache: Flotter Vierer im Boom Boom Room - "Er gibt mir Labrador-Vibes" Danach sind die Fronten verhärtet, bis Sophia Thomalla in der Matching Night etwas ausplaudert, was Sidar lieber geheim gehalten hätte ...

... und löst damit eine Krise bei ihrem bisherigen Favoriten Sidar (25) aus. © RTL+/Screenshot

Nach Sidars Wut-Ansprache kämpft Jana mit den Tränen. © RTL+/Screenshot

Überraschendes Geständnis unter der Dusche: Sidar offenbart, dass er sich (nach einer Woche AYTO) in Jana verliebt hat. © RTL+/Screenshot

Jana von Sidars Geständnis völlig überrumpelt: "Kann nicht sagen, dass ich so viel für ihn empfinde"

Eine dringend benötigte Aussprache glättet die Wogen zwischen Jana und Sidar. © RTL+/Screenshot "Du hast ja heute (...) gesagt, du hast dich in die Jana verliebt, ne?", gibt die Moderatorin eine Unterhaltung zwischen Sidar und Julia (23) wieder, die offensichtlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Der Single-Mann windet sich ertappt auf seinem Stuhl, bestätigt jedoch seine Aussage in Gegenwart der sichtlich überrumpelten Jana. Sie fühle sich ein bisschen unter Druck gesetzt, reagiert die hofierte Kuppelshow-Kandidatin wenig später im Einzelinterview auf das unerwartete Zuneigungsbekenntnis. "Ich kann nicht sagen, dass ich so viel für ihn empfinde, verliebt bin ich noch nicht." Nachdem vier Lichter - so viele wie noch nie in dieser Staffel - den Nachthimmel erhellen, hadert Sidar noch immer mit seinem unfreiwilligen Gefühls-Outing: "Ey, so ein Scheiß, die hat mich so einfach gef***t, die Thomalla." Bei einer Aussprache gelingt es dem Krefelder Studenten, sich mit Jana wieder zusammenzuraufen. Eine neue Baustelle hat der Ex-Verehrer von Yeliz Koc (30) dafür mit Edda. Als Sidar sie im Vieraugengespräch als "Komplett-Katastrophe" und "innerlich und äußerlich hässlich" bezeichnet, ist die blonde Fitness-Queen sichtlich verletzt und muss sich von Maja trösten lassen.

Edda (22, r.) lässt sich nach der verbalen Breitseite von Sidar von Maja (24) trösten. © RTL+/Screenshot

Im Boom-Boom-Room geht es zur Sache: Paddy (23) startet einen Angriff auf Linas (28) "Kusswand". © RTL+/Screenshot

Jana (2.v.r.) und Lisa Marie (24) liefern Sidar (l.) und Paul (21) eine heiße Kuss-Show. © RTL+/Screenshot