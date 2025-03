18.03.2025 07:35 Heiße Nacht und Totalausfall bei "AYTO": "Das System ist runtergefahren"

Während sich die einen bei "Are You The One?" unter der Bettdecke vergnügen, kocht die Situation in der neuen Doppelfolge bei anderen komplett über.

Von Lisa Marie Peisker

Ko Samui (Thailand) - Nach dem Streit ist vor dem Streit. Zumindest scheint es das Motto von Joanna (26) und Joshua (24) zu sein. Während sich die eine sicher ist, vergnügt sich der andere bei "Are You The One?" nämlich lieber mit jeder anderen Frau, die ihn ranlässt. Joanna (26, l.) ist Joshuas (24) Perfect Match, da ist er sich sicher. Warum aber wählt er dann Ina (30, r.) in der Matching Night? © Screenshot/RTL+ Dass er seine Zunge einfach nicht bei sich behalten kann, bewies der 24-Jährige bereits in der vorigen Folge, als er mit Chiara (24) rummachte und prompt von seiner eigentlichen "Nummer eins" dabei erwischt wurde. Der Streit ist vorprogrammiert, dabei hat der Frauenjäger doch eine so gute Ausrede. "Chiara sah gut aus in dem Moment und ja, das System ist runtergefahren", erklärt er seine Aktion in der Matching Night und beweist gleich im Anschluss, dass es noch nicht wieder hochgefahren wurde. Are You The One? Matching Night sorgt für jede Menge Drama - "Das ist kein Mann, das ist 'ne Pu**y" Anders kann man sich wohl auch nicht erklären, dass er Joanna nur einen Moment später noch ins Gesicht sagt, dass sie sein Perfect Match ist, und dann - genau - Ina (30) wählt. "Es macht keinen Sinn, wenn er seinen Mund aufmacht - Error im Gehirn", ärgert sich die 26-Jährige über sein Verhalten. Maßlos enttäuscht von dem Frauenjäger ist Joanna nach einer weiteren Kopfschüttel-Aktion. © Screenshot/RTL+ Ein weiteres Pärchen im "Club der flinken Finger" Unter Chiaras (24) und Dions (25) Decke wurde Hand angelegt. © Screenshot/RTL+ Nachts rücken die Streitigkeiten in der "AYTO"-Villa dann aber doch in den Hintergrund. Während die einen friedlich schlafen (oder es zumindest versuchen), knutschen andere wild herum und gehen sogar noch weiter. Nachdem Anna bei Tano bereits Hand angelegt hat, folgen den beiden nun auch Chiara (24) und Dion (25) in den "Club der flinken Finger", wie es Moderatorin Sophia Thomalla (35) ausdrückt. Are You The One? Jede Menge Orgien bei "AYTO": "Das Ding ist eine Rakete, bereit zum Abschießen" "Ich glaub, es sah nach mehr aus, als dass es war", versucht sich Chiara noch zu rechtfertigen. Der plötzlich sehr wortkarge Dion berichtet: "War wirklich entspannt gewesen diese Nacht." Dass er die Nacht genossen hat, kann man sich vorstellen. Ab jetzt könnt Ihr die neue Doppelfolge (13 + 14) "Are You The One?" auf RTL+ streamen.

Titelfoto: Montage: Screenshot/RTL+