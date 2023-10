Keine Chance auf "AYTO"-Sieg wegen Spielverderbern? "Sie krault nur irgendwelche Rücken und Eier"

In der neuen Doppelfolge "Are You The One - Realitystars in Love" geht es mit viel Drama und Zungenakrobatik, aber mit nicht gerade viel Gehirn weiter.

Von Annika Rank

Koh Samui - Langsam wird es eng bei "Are You The One - Realitystars in Love". Inzwischen hat zwar gefühlt jeder schon mit jedem herumgemacht, trotzdem sind die Teilnehmenden weiterhin meilenweit weg von der Beantwortung der Frage "Wer sind die Perfect Matches?". Und so geht es auch in der neuen Doppelfolge mit viel Drama und Zungenakrobatik, dafür aber mit eher wenig Gehirnaktivität weiter.

Schlechtes Gewissen? Fehlanzeige! Max (26) schickt seinen Match-Konkurrenten nach Hause und fügt der Gewinnsumme dadurch 50.000 Euro hinzu. © Screenshot/RTL Für einen weiteren "DAS gab es noch nie bei AYTO"-Moment unterbreitet die Produktion Herzensbrecher Max (26), der mit einer Frau und einem Mann ein Dreier-Match-Gespann bildet, ein unmoralisches Angebot: 50.000 Euro werden der Gewinnsumme hinzugefügt, wenn er die Matchbox-Entscheidung und damit auch seinen direkten Match-Konkurrenten verkauft. Und dieses Angebot wird von Max natürlich freudestrahlend angenommen. Während die anderen Kandidaten anfangs noch lange Gesichter à la "Wehe, du hast das gemacht" und "Digga, du scheißt rein" ziehen, verbessert sich die Stimmung merklich, als verraten wird, welcher Mann die Villa sofort verlassen muss: Es trifft Peter (28). "Bestes Angebot", lobt Fabio (30) die Entscheidung seines "Make Love, Fake Love"-Kollegen. "Peter soll nach Hause fahren nach Schweiz. Kein Mensch hat gemerkt, dass er da ist." Einzig und allein Sabrina (26) trauert ihrem On-off-Bettgenossen hinterher. Are You The One "AYTO"-Kandidatin knutscht fremd und bricht zusammen: "Schlimmste Zeit meines Lebens!" Für die anderen Villa-Bewohner heißt es währenddessen angesichts des 50.000-Euro-Bonus: Party! Im Pool wird eine Runde "Wahrheit oder Pflicht" gespielt, woraufhin Marvin (28) erst seine nicht-so-heimliche Angebetete Jenny (25) und danach splitterfasernackt Paulina (20) knutscht. Danach kehrt er kleinlaut in Shakiras (26) Bett zurück. Zwischen Paco (27) und Alicia, die sich zueinander hingezogen fühlen, aber bisher aufgrund seiner Freundschaft mit dem Ex der 29-Jährigen Abstand voneinander hielten, fällt in diesem Rahmen auch endlich ein feuchtfröhlicher Kuss. Und auch Max hat noch nicht genug für den Abend und vergnügt sich erst mit Jenny - und dann mit Kim (28) im Bett.

Peter (25) ist der Einzige, der nichts zu lachen hat - er muss die Show mit leeren Händen verlassen. © Screenshot/RTL

Paco (27) und Alicia (29) kommen sich im Pool endlich näher. © Screenshot/RTL

Ein Anblick, den man (leider) so schnell nicht mehr vergessen wird: Marvin (28) küsst Paulina (20). © Screenshot/RTL

"AYTO": Was auf dem Partyboot passiert, bleibt NICHT auf dem Partyboot

Jeder mit jedem: Selbst die beiden Expartner Kim und Emmanuel fallen auf dem Boot übereinander her. Aber alles nur "für die Show", wie der 28-Jährige danach klarstellt. © Screenshot/RTL Am Morgen sucht Kim das Gespräch mit ihrem Verflossenen Mike Heiter und beichtet ihm ehrlich, dass sie noch an ihm hängt: "Ich find' hier nichts, was auch nur annähernd vergleichbar ist." Der 30-Jährige, der noch immer von den Erfahrungen mit seiner Ex Elena Miras (31) gebeutelt ist, bleibt allerdings standhaft und weist Kim erneut ab. Als es dann wenig später aufs Partyboot geht, tröstet er sich über die Situation durch einen Kuss mit Jenny hinweg. Und er hat noch nicht genug: Er schlägt Emmanuel (28) einen "Ausgleich" vor - übersetzt bedeutet das wohl, dass er dessen Flirt Sabrina küssen möchte. Blöd nur, dass Kim direkt daneben steht, die Situation als "Frauentausch" fehlinterpretiert und an die Decke geht. Davon abgesehen fallen während der Bootsfahrt derart viele Küsse in den unterschiedlichsten Konstellationen, dass Stress und Drama für die anschließende Matching Night vorprogrammiert ist. Are You The One Wilde Knutsch-Orgie hat böse Folgen: "Ich bin Aszendent Zwilling, du bist Aszendent Hund!" Anfangs läuft bei der Auswahl der Matches alles nach Plan - bis Sabrina zur Verwirrung aller Anwesenden Emmanuel auswählt. Damit scheint sie die vorher abgemachte Strategie zerstört zu haben: "Das ergibt doch gar keinen Sinn", schimpft Paco. Aber es hilft alles nichts. Am Ende muss sich die Gruppe mit nur drei Lichtern zufriedengeben.

Shakira (26) zeigt Marvin die kalte Schulter und wendet sich stattdessen Max zu. © Screenshot/RTL

Doch all das Flirten bleibt sinnlos: In der Matching Night gehen nur drei Lichter an. © Screenshot/RTL

Gegen die Gruppe: Sandra sorgt für Eklat im Spiel "Aufmöbeln"

Beim Spiel "Aufmöbeln" geht es darum, einen Hocker nur durch verbale Anweisungen aufzubauen. Ein nicht geplantes Couple schnappt sich den Sieg. © Screenshot/RTL Vor dem nächsten Spiel "Aufmöbeln" steht für alle fest, dass sowohl Elia (30) und Marie (26) als auch Sabrina und Max gewinnen müssen. Leichter gesagt als getan, müssen die Frauen den Männern erklären, wie ein Hocker zusammenzubauen ist. Dabei darf am Ende keine einzige Schraube übrig bleiben. Besonders Steffi (26) und Teezy (28) geraten bei diesem Game und aufgrund ihrer schlechten Kommunikation - mal wieder - heftig aneinander. "Wenn man ein richtiger Mann ist und sieht, was es sein sollte, dann würde man es schon schaffen ohne Anleitung", macht sie ihren Bettgenossen nieder. Besser läuft es bei Sabrina und Max, die am schnellsten fertig sind. Darauf folgen Sandra (31) und Mike - obwohl die beiden ja eigentlich nicht gewinnen sollten. Sandra tut so, als hätte sie nichts von der Strategie gewusst und bringt damit das halbe Haus gegen sie auf. "Sie krault nur irgendwelche Rücken und Eier und kommt nicht mal in den Boom Boom Room", lästert Kim. "Sie ist halt einfach da und scheißt ins Spiel rein!" Aber meckern hilft hier auch nicht mehr weiter. Beim Bananenboot-Date fühlen sich Max und Sabrina aufgrund ihrer geteilten Leidenschaft für OnlyFans miteinander verbunden, sodass sogar ein Kuss fällt. "Da kann man ja zusammen Content machen", schlägt der Business-Mann vor. "Ich hab schöne und große Füße." Na, das klingt doch nach einem vielversprechenden Geschäftsmodell. Parallel dazu muss Sandra mal wieder einen Korb einstecken, als Mike ihr klarmacht, dass er kein Interesse an ihr hat. Gut also, dass nicht sie, sondern Max und Sabrina in die Matchbox gewählt werden.

Sandra (31, M.) mimt das Unschuldslamm. © Screenshot/RTL

Und Max und Sabrina landen in der Matchbox. © Screenshot/RTL