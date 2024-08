Lukas macht "Are You The One"-Geständnis: "Ich sag's euch ganz ehrlich"

Hamburg - Bei " Are You The One " polarisiert der Ex- Bachelorette -Boy Lukas Baltruschat (29) mit seinem offensiven Auftreten.

Lukas Baltruschat (29) äußerte sich in einer Fragerunde bei Instagram zu seinem Auftritt bei "Are You The One". © Screenshot/Instagram/lukascharles_ (Bildmontage)

Im Hintergrund lästerte bereits seine Ex Chiara Fröhlich (26, "Der Bachelor"), dass all ihre Bemühungen, seine "Red Flags" bei "Prominent getrennt" aufzudecken, offenbar vergeblich gewesen seien. Die "AYTO"-Cast scheint sich jedenfalls bislang nicht an seiner dort bekannt gewordenen Fremdgeh-Geschichte zu stören.

In einem Q&A auf seinem Instagram-Account gab Lukas nun auch zu, bei "Are You The One" tatsächlich nicht nach der großen Liebe gesucht zu haben. "Ich sag's euch ganz offen und ehrlich. Ich kam relativ frisch aus einer Beziehung und bin jetzt nicht derjenige, der sich dann in die nächste stürzt."

Diese Erfahrung musste schnell auch Kandidatin Jennifer Iglesias (25) machen, mit der Lukas zwar die erste Nacht gleich im Boom-Boom-Room verbrachte – der er dann aber auswich, als diese ihm am nächsten Morgen einen Kuss geben wollte.

"Ich bin nicht mit dem Gefühl in das Format gegangen: 'Ich lerne jetzt meine große Liebe kennen'", betonte Lukas noch einmal in der Fragerunde. "Primär bin ich dort hin wegen Action und Spaß." Doch ob es am Ende trotzdem mit jemandem gefunkt hat, ließ der 29-Jährige noch offen. Die Gerüchteküche brodelt aber natürlich schon längst.

Auch seine Ex hatte bereits vor einigen Tagen angedeutet, dass Lukas seit der Show vergeben sein soll. "Ich weiß schon, wie der Bums da ausgeht", hatte Chiara fallen lassen. Und weiter: "Mein Beileid an sein 'Perfect Match' oder seine Neue."