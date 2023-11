Sexy Magdeburgerin bei "Are You The One?": "Ich will mich gerne durchtesten bei den Jungs!"

Thailand/Magdeburg - Die neue Staffel der Reality-Kuppelshow "Are You The One?" steht bereits in den Startlöchern. Mit dabei ist die 24-jährige Magdeburgerin Pia - mit einer ganz klaren Strategie.

Die 24-jährige Pia ist in der fünften Staffel von "Are You The One?" dabei. © RTL/Frank Beer

Sie steht gerne im Mittelpunkt, sie ist laut, sie weiß, was sie will - die 24-jährige Pia aus Magdeburg ist eine von 20 Singles in der neuen Staffel von "Are You The One?".

Bereits am 16. November ziehen die Kandidaten wieder in die Traumvilla ein und versuchen auch in der fünften Staffel ihr perfektes Match zu finden.

Für die Gruppe sind dabei bis zu 200.000 Euro drin - aber nur, wenn alle Pärchen sich auch finden. Pia hat dabei eine ganz klare Strategie. "Ich will mich gerne durchtesten bei den Jungs", meint die 24-Jährige selbstbewusst.

Die Magdeburgerin, die inzwischen seit mehr als drei Jahren Single ist, nimmt auch bei Konfrontation kein Blatt vor den Mund. "Wenn sich jemand in der Villa hinterlistig verhalten sollte, kann es mit mir ungemütlich werden!"