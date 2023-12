Sophia Thomalla überreicht Single-Mann Kondom, dann lässt sie die Bombe platzen

Thailand - Sophia Thomalla (34) drückt Single-Mann Gerrit (24) vor laufender Kamera ein Kondom in die Hand - dem fällt nur Sekunden später vor Schock die Kinnlade in den Keller.

Wilson und Shelly (beide 24) sind das zweite Perfect Match! © RTL+/Screenshot

Selten war das inoffizielle Motto ("DAS gab es bei 'Are You The One' noch nie!") so zutreffend wie in den Folgen 9 und 10 der RTL+-Kuppelshow.

Die Kandidaten finden innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Perfect Matches! Das erste ist Wilson und Shelly (beide 24), die entgegen dem gewöhnlichen Prozedere keine gemeinsame Nacht mehr im Boom-Boom-Room verbringen dürfen, sondern schon am selben Abend die Villa verlassen müssen.

Weil die Gruppe daraufhin bittere Krokodilstränen um die beiden Abgänger vergießt, wartet Sophia Thomalla in der Matching Night (drei Lichter) mit einer melodramatischen Trauerrede in bester Schmierentheater-Manier auf. "Wir sind heute hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen", verkündet die Moderatorin, wischt sich dabei geziert eine imaginäre Träne unter der schwarz getönten Sonnenbrille weg.

"Plötzlich und unerwartet sind Wilson und Shelly von uns gegangen. (...) Vielleicht finden wir Trost in dem Wissen: Wilson ist jetzt an einem besseren Ort. (...) Einem Ort, an dem er ungestört und unbeobachtet ... schnackseln, nageln, hämmern, bügeln, pimpern, lachsen, kopulieren und einlochen kann. Gott habe ihn selig!"

Während Sophias ironische Mitleidsnummer etliche Lacher erntet, sind die Konsequenzen nach der Entdeckung des zweiten Perfect Matches der Doppelfolge (schon das dritte Perfect Match der laufenden Staffel) noch weitaus schwerwiegender!