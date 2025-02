12.02.2025 10:49 Zickenkrieg und böses Blut bei "AYTO": "Bruder, du hast sie gef***t, Nasti ist tot wegen dir"

Eine neue Kandidatin zieht bei "Are You The One?" ein und sorgt für gewaltigen Ärger in der Villa.

Von Lisa Marie Peisker

Thailand - Kaum sind die Kandidaten in der "Are You The One?"-Villa richtig angekommen, gibt es auch schon die ersten Dramen, bösen Worte, Tränen und Ankündigungen zum Abbruch. Grund dafür ist die Ankunft einer neuen Kandidatin. Die Qual der Wahl zwischen Nasti (27, r.) und Tori (24, l.) hat Dion (25) bei der ersten Matching Night. © Screenshot/RTL+ Im Mittelpunkt der Handlung stehen Dion (25) und Nasti (27). Die beiden haben richtiges Traumpaar-Potenzial - zumindest, wenn man Dion fragt. Dieser gesteht seiner Auserwählten kurz vor der ersten Matching Night noch, dass sie bisher seine absolute Nummer eins ist. Das ändert sich allerdings schlagartig, als eine neue Kandidatin in die Villa kommt. Tori (24) würde den Großhandelskaufmann nämlich auch gern kennenlernen. Are You The One? 21 hotte Singles geben Gas: "Meinen Händen kann keine widerstehen!" Da kann er nicht Nein sagen und lässt seine eigentliche Herzdame ohne zu überlegen fallen. Autsch. "Das hätte ich von ihm nicht gedacht", pflichtet Selina (23) ihrer Mit-Kandidatin bei. Dion versucht sich noch zu rechtfertigen: "Für mich ist das auch nicht gerade leicht, in der Situation konnte ich nichts richtig machen." Wollte er doch eigentlich nur die Neue in Empfang nehmen. Blöderweise macht das Gespräch die Situation eher schlimmer als besser und die Kielerin bricht nur Momente danach weinend in den Armen von Deisy (26) und Nadja (25) zusammen. "Bruder, du hast sie gef***t, Nasti ist tot wegen dir", stellen Dions Kumpels erschüttert fest und machen die Situation für ihn damit wohl noch unangenehmer. Nasti muss sich nach der Entscheidung erst mal trösten lassen. © Screenshot/RTL+ Ein Satz und die Situation eskaliert Im Kampfmodus: Tori zeigt ihrer Kontrahentin, dass Dion gerade zu ihr gehört. © Screenshot/RTL+ Nachdem die 27-Jährige am Abend noch kurz davor ist, die Show abzubrechen, sieht die Welt am nächsten Tag schon wieder ganz anders aus. "Ich werde jetzt gucken, wer besser zu mir passt, wer ein richtiger Mann ist", erzählt sie siegessicher. Runde zwei in dem Drama lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Nachdem Nasti Tori direkt beim ersten Gespräch klargemacht hat, dass sie keine Freunde mehr werden, bekommt diese wenig später gleich mal die Retourkutsche dafür. Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt, als die Gruppe mit dem Glücksrad spielt. Zumindest bis Tori ihre Aufgabe erfüllt, die nervigste Person der Villa zu imitieren. Prompt äfft sie ihre neueste Nicht-Freundin nach. Nastis Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Are You The One? Eiskalte Verführerin zerstört "AYTO"-Liebe: "Sie hat ihre Seele an den Teufel verkauft!" Auf die angeblich gemachte Nase des Neuankömmlings hat sie es besonders abgesehen. "Jeder in Deutschland hat so eine Nase, Mann", ärgert sich Nasti über den Witz auf ihre Kosten. Ein Glück ist sie die Natürlichkeit in Person. Dieses Spiel verspricht Drama. © Screenshot/RTL+ Wie das Duell zwischen den beiden Frauen weitergeht und was die anderen Paare so treiben, könnt Ihr auf RTL+ verfolgen. Neue Doppelfolgen gibt es immer dienstags.

Titelfoto: Montage: Screenshot/RTL+