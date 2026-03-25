Bürgergeld-Paar kassiert doppelt ab und will nichts zurückzahlen: "Denen ihre Fehler!"

Pirmasens - Sozialhilfe bekommen, den Staat bescheißen und dennoch kein bisschen schlechtes Gewissen: Angelique (20) und Mike (25) müssen jetzt aber mit Kürzungen klarkommen, derentwegen die Schulabgängerin sogar Arbeiten geht - jedoch direkt keinen Bock mehr hat.

Angelique (20) und Mike (25) sollen wegen Sozialbetrugs viele Bezüge zurückzahlen. © RTLZWEI

Das Ehepaar hat Sozialbetrug begangen. Insgesamt 8000 Euro haben die jungen Eltern über sieben Monate zu viel kassiert, weil Mike Arbeitslosen- und Bürgergeld bekommen hat. Eine Summe, die das Jobcenter nun zurückverlangt.

Wahnsinn, finden die beiden. "Das sind denen ihre Fehler, ich zahl da gar nix. Die sind selber dumm und wissen nicht, was sie tun in ihrem Job", sagt Mike in der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland".

Bislang haben sie und Sohn Luis (2) zusammen 3300 Euro monatlich erhalten. Und fanden diesen Betrag fürs Nichtstun scheinbar gerechtfertigt.

Dass neben den 8000 Euro auch noch Gerichtskosten und Mietrückstände offen sind, stellt für das Paar keinen Grund zur Besorgnis dar.

"Wir bringen sowieso alle Schulden zur Caritas, vielleicht haben wir Glück und die bezahlen 3000, 4000 oder die Hälfte." Allerdings übernimmt die Caritas keine selbst verschuldeten Rückstände, wie im Fall von Angelique und Mike.