Start von "Bachelor in Paradise": Kannten sich diese Singles schon vorher?

Von Nico Zeißler

Thailand - Los geht's mit der fünften Staffel "Bachelor in Paradise"! Gleich 13 Singles werden am Freitag in eine neue thailändische Location gespült, sollen sich dort kennen und möglichst auch lieben lernen. Vom Motto "Jeder mit Jedem" ist dieser Start aber aufgrund einiger Eifersuchts-Dramen weit entfernt!

V.l.n.r.: Tamara, Amir, Michelle, Kaan, Pamela, Benedikt, Franzi, Steffen, Melissa, Daniel, Leyla, Rebecca und Adrian. © RTL/Markus Hertrich

"Ey Barmann, mix' mir was zusammen": Paul Janke (42) verwöhnt die "Bachelor in Paradise"-Kandidaten wieder mit Flüssigem. © RTL Franziska (28), die Dominik Stuckmanns (31) Herz in der Bachelor-Staffel 2022 nicht erobern konnte, fühlt sich in Südostasien direkt als Barbie in a Barbie World. "Ich bin mir so sicher, dass ich mich hier verlieben kann." Sie will zwar keine Fuckboys mehr, aber: "Wenn ich getrunken habe, knutsch ich immer mit den Falschen." Eine der Hauptakteurinnen betritt danach die Villa. Pamela (26) flog bei David Jackson (32) in diesem Jahr schon in der zweiten Folge raus. Ein Schock für die Freiburgerin: "Ich hab noch nie einen Korb bekommen, noch nie. Stell dir mal vor, 26 Jahre ..." Sie sei ein Traum von jedermann und könne "einfach alle haben". Ihr Traummann sollte "classy und Touch asozial" sein. Vielleicht auch deswegen findet sie Kaan (26, Jennifer-Staffel 2023) super. Und der zieht, oh Überraschung, auch ein. First Dates - Ein Tisch für zwei First Dates: Als Alenas Date reinkommt, ist sogar Barkeeper Nic Shanker verwirrt Das Aufeinandertreffen zwischen Pam und Kaan sorgt für Verwirrung bei Leyla (26, David-Staffel 2023): "Das sah vertrauter aus. Es kam nicht so rüber, als hätten sie sich heute das erste Mal gesehen." Allerdings findet der Duisburger auch Michelle (27) interessant, die ihm direkt offenbart, eine kleine Tochter zu haben. Passt das zu ihm?

Pamela (26, M.) hat ein Auge auf Kaan (26) geworfen. © RTL

Doch Kaan findet auch Michelle (27) super. © RTL

Bachelor in Paradise 2023: "Es kann nur schlimmer werden, wenn es jetzt schon so ist"

Pam beobachtet Kaan auf Schritt und Tritt und checkt nicht, wieso er ihr noch nicht den Ring an den Finger geschoben hat. "Ich bin nicht eifersüchtig, ich beobachte das nur!" Als sie ihn nach seinem Übernachtungsplatz fragt, bietet sie den Platz neben Michelle an: "Ihr wart doch spazieren auf Romantiko", zeigt sich die 26-Jährige angepisst. Kaan ist jetzt schon genervt: "Es kann nur schlimmer werden, wenn es jetzt schon so ist."

Kaan und Michelle sind auf einem Date - Pamela (l.) macht Welle, Tami redet gut zu. © RTL

Kaan will mit Michelle in die Love Suite. © RTL

Bachelor in Paradise: "Schnipp, schnapp, Pimmel ab - aber so was von!"

Leyla (26) steht auf Amir (27). © RTL Schweizer Amir (27) ist ein selbst ernannter Gentleman, der Frauen die Tür aufhält und seiner Lady zuerst den frisch geöffneten Sekt ausschenkt. Was für ein toller Mann! Findet auch Leyla. Jennifer Saros (27) diesjähriger Finalist Adrian (27) hat hingegen einen Crush auf Melissa (27) - auch sie ist als erste Bachelorette ever dabei. Das findet wiederum Rebecca (28) gar nicht cool, die mit dem Aachener angebandelt hatte. Sollte sie gleich am Anfang aus der Show gewählt werden, steht für sie fest: "Schnipp, schnapp, Pimmel ab - aber so was von." Sie hat schon im Gefühl, dass er sich für Melissa und gegen die 28-Jährige entscheiden würde. SOKO Wismar Waldbesitzer von Baum erschlagen: Aber was stimmt hier nicht? Ein guter Vibe herrscht zudem bei Tamara "Tami" (30, David-Staffel 2023) und Steffen (28, Sharon-Staffel 2022). Allerdings hat er ihr ein zu dolles Bubi-Face. Zweimal hinschauen müsst Ihr hingegen bei Daniel (31, Melissa-Staffel 2020), der eine Haartransplantation hinter sich hat. "Mit der Glatze kam ich besser an", gesteht der Paderborner. Klappt's jetzt bei "Bachelor in Paradise"?

Bei "Wahrheit oder Pflicht" kommen sich auch Leyla und Franzi näher. © RTL

Rebecca (r.) muss Leyla trösten, die nach eigenen Aussagen als "H*re" abgestempelt wurde. © RTL