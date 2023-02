Bachelor-Kandidatin Tami ist "hibbelig" und freut sich auf Abenteuer

Fitnessökonomin Tamara alias Tami (29) ist eine der 23 Kandidatinnen der 13. Staffel der Dating-Show "Der Bachelor". © Screenshot/Instagram/tami.nehrbass

In einem von dem Sender RTL veröffentlichten Vorstellungsvideo stellt sich die Blondine aus Wörrstadt südwestlich von Mainz vor. Sie arbeite in einem Fitnessstudio und dies sei auch genau das Richtige für sie, erklärt die 29-Jährige, denn sie sei von ihrem Wesen her "sehr hibbelig", es falle ihr schwer, still da zu sitzen.

"Es darf nicht sehr langweilig sein bei mir, deswegen bin ich nicht so gerne alleine", verrät die Single-Lady aus der Region Rhein-Hessen weiter über sich - "Bachelor" David Jackson kann sich also auf ein Energiebündel gefasst machen, wenn er Tami begegnet.

Über ihre Vorstellung von einem Traummann sagt die Fitnessökonomin, dass es ihr wichtig sei, mit diesem "ganz, ganz, ganz viel lachen" zu können und - wenig überraschend - es dürfe nie langweilig werden. Bei den durchorganisierten Dates der TV-Show ist zumindest letzteres eher unwahrscheinlich.

"Ich freue mich riesig auf dieses Abenteuer", fügte Tami in dem Vorstellungsvideo noch hinzu.