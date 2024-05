Nach "Die Bachelors"-Drama: Sebastian Klaus ist frisch verliebt!

Noch Anfang des Jahres war der Hamburger in der Datingshow zu sehen. Doch während sein Co- Bachelor Dennis Gries (30) in Kandidatin Katja Geretschuchin (28) eine neue Liebe fand, kriselte es bei Sebastian und seiner Auserwählten Larissa Schulte (30) schon kurz nach dem Finale.

Im Interview mit TAG24 hatte Sebastian Ende März noch betont, Single zu sein. Doch nach der TV-Ausstrahlung hätten ihn Hunderte Nachrichten von interessierten Frauen erreicht.

"Ab und an bin ich dann schon neugierig und will wissen, was steckt hinter dem Profil. Aber ich werde mich sicher nicht mit hundert Frauen treffen", so der Unternehmer.

Doch nun scheint es ihm ohnehin eine ganz andere Frau angetan zu haben. Wir sind gespannt, ob sich die beiden auch bald gemeinsam der Öffentlichkeit zeigen werden.