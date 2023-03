Deshalb kam Euch Bachelor-Babe Fiona so bekannt vor!

Fiona (29) aus Hamburg trat an, um Bachelor David Jackson um den Finger zu wickeln. © RTL (Bildmontage)

Die gebürtige Hannoveranerin entschied sich in Folge 3 dafür, freiwillig das Handtuch zu werfen: Denn nach einem Einzelgespräch merkte sie, dass es zwischen ihr und David einfach nicht gefunkt hatte. "Trotzdem war diese Show eine unglaubliche Bereicherung für mich!", schrieb Fiona noch einmal zum Abschied auf ihrem Instagram-Account.

Es handelte sich aber keinesfalls um die erste TV-Erfahrung der Tänzerin. Wieso sie dem ein oder anderen Zuschauer so bekannt vorkam, verriet sie nun in einem Q&A: "Yes, der Bachelor war nicht mein erstes Format", erklärte sie auf die Nachfrage eines Followers.

Zu sehen war sie nämlich bereits in der Tanz-Castingshow "Got to Dance" und der Tanzshow "Masters of Dance" sowie bei der Tiervermittlungs-Sendung "Pfote sucht Körbchen" und bei "Shopping Queen". Und auch bei der beliebten Tanzshow "Let's Dance" wirkte Fiona bereits mit - allerdings hinter den Kulissen.

Für Fiona war schon immer klar, dass sie das Tanzen zum Beruf machen wolle. Immerhin tanzt sie bereits seit ihrem zweiten Lebensjahr, ließ sich nach der Schule in Berlin im Bereich Bühnentanz ausbilden und absolvierte dann noch eine dreijährige Tanzlehrerausbildung in Hannover.

"Wenn ich so die letzten 10 Jahre zurückblicke, dann kann ich manchmal selbst kaum glauben, was so alles passiert ist und ich geschafft habe", erklärte Fiona nun dazu in ihrer Story.