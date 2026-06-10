Starke Zweifel bei "Die Bachelors": Stehen die beiden Gewinnerinnen jetzt schon fest?
Kapstadt (Südafrika) - Es knistert bei "Die Bachelors" und die ersten Küsse sind gefallen. Bei den anderen Kandidatinnen weckt das erhebliche Zweifel. Vor allem die Frauen im Team Sebastian stellen sich die Frage: Hat der 33-Jährige sich schon für eine Dame entschieden?
Achtung, Spoiler!
"Es fühlt sich alles sehr unerreichbar an", sagt Yana (32) aus Berlin. Sie hat das Gefühl, dass Sebastian sich seit dem Kuss mit Nadja (28) festgelegt hat.
Beim Date im Hunde-Shelter fragt sie ihn, ob er mehrere Frauen gleichzeitig kennenlernen kann. "Auf jeden Fall. Wenn sich das bei mir verändert, dann würde ich das auch sagen", erwidert der Düsseldorfer.
Dann kippt die Stimmung, denn der Bachelor wird von einem Welpen gebissen. Die Wunde muss genäht werden, Sebastian muss ins Krankenhaus und das Gruppendate wird vorzeitig abgebrochen.
Bei der Nacht der Rosen ist Nadja wieder seine erste Wahl. "Ich war ja gestern im Krankenhaus und musste voll oft an dich denken und hätte gewollt, dass du auch da bist, weil deine Nähe mir Sicherheit gibt", gesteht er und schon wieder fällt während der Party ein Kuss zwischen den beiden.
Als Josi (31) das Gespräch sucht, erwischt sie die beiden und erzählt es prompt den anderen Frauen. "Ich habe vielleicht gerade mein Interesse verloren", stellt Yana fest und teilt diesen Gedanken auch mit dem Bachelor.
"Mich hat das mitgenommen, weil ich merke, dass ich Yana wirklich mag und ich denke, dass da auch mehr draus werden könnte", gibt er zu.
Auch die Frauen im Team Tim zweifeln
Bachelor Tim (35) denkt währenddessen nur an Kim (32) und ihren Kuss beim Einzeldate. Bei einem Besuch in der Frauenvilla zieht er sie beiseite und küsst sie mitten im Foyer.
Die anderen Frauen sind schockiert. "Wieso soll ich riskieren, mein Herz an jemanden zu vergeben, den es nicht mal juckt, dass ich am Pool sitze und das mitbekommen könnte?", fragt Vivien (28) aus Weingarten.
Bei der Nacht der Rosen will sie Tim mitteilen, dass sie freiwillig aus der Show gehen will, doch er überzeugt sie vom Gegenteil.
Direkt am nächsten Tag lädt er sie auf ein sinnliches Einzeldate ein und wird nervös. "Ich hatte schon lange nicht mehr das Gefühl, so Schmetterlinge und ein leicht flaues Gefühl im Magen", stammelt er.
Aus dem Moment heraus küsst er sie und stellt dann die entscheidende Frage: "Willst du noch den Abend mit mir verbringen?"
Die sechste Folge von "Die Bachelors" könnt Ihr bei RTL+ streamen. Ab heute laufen die Folgen auch immer mittwochs und donnerstags um 20.15 Uhr bei RTL.
Titelfoto: Bildmontage: RTL