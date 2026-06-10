Starke Zweifel bei "Die Bachelors": Stehen die beiden Gewinnerinnen jetzt schon fest?

Kapstadt (Südafrika) - Es knistert bei "Die Bachelors" und die ersten Küsse sind gefallen . Bei den anderen Kandidatinnen weckt das erhebliche Zweifel. Vor allem die Frauen im Team Sebastian stellen sich die Frage: Hat der 33-Jährige sich schon für eine Dame entschieden?

Yana (32) ist sich unsicher, ob Sebastian (33) sich überhaupt auf mehrere Frauen gleichzeitig einlassen kann oder ob er nur an Nadja denkt. © RTL

"Es fühlt sich alles sehr unerreichbar an", sagt Yana (32) aus Berlin. Sie hat das Gefühl, dass Sebastian sich seit dem Kuss mit Nadja (28) festgelegt hat.

Beim Date im Hunde-Shelter fragt sie ihn, ob er mehrere Frauen gleichzeitig kennenlernen kann. "Auf jeden Fall. Wenn sich das bei mir verändert, dann würde ich das auch sagen", erwidert der Düsseldorfer.

Dann kippt die Stimmung, denn der Bachelor wird von einem Welpen gebissen. Die Wunde muss genäht werden, Sebastian muss ins Krankenhaus und das Gruppendate wird vorzeitig abgebrochen.

Bei der Nacht der Rosen ist Nadja wieder seine erste Wahl. "Ich war ja gestern im Krankenhaus und musste voll oft an dich denken und hätte gewollt, dass du auch da bist, weil deine Nähe mir Sicherheit gibt", gesteht er und schon wieder fällt während der Party ein Kuss zwischen den beiden.

Als Josi (31) das Gespräch sucht, erwischt sie die beiden und erzählt es prompt den anderen Frauen. "Ich habe vielleicht gerade mein Interesse verloren", stellt Yana fest und teilt diesen Gedanken auch mit dem Bachelor.

"Mich hat das mitgenommen, weil ich merke, dass ich Yana wirklich mag und ich denke, dass da auch mehr draus werden könnte", gibt er zu.