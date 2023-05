Nach Wiedersehens-Show: Ex-"Bachelor" Andrej Mangold verteidigt Nachfolger David

Köln - Am Mittwochabend gab es beim Wiedersehen von " Der Bachelor " eine faustdicke Überraschung. Zwar entschied sich David Jackson (32) im Finale der 13. Staffel für Angelina Utzeri (28), doch schlussendlich fanden die beiden doch nicht zusammen.

Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (36) hat seinen Nachfolger David Jackson (32) verteidigt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/dee_jaxon Screenshot/Instagram/dregold

"Nein, wir sind nicht mehr zusammen", ließ David in der Wiedersehens-Show die Bombe platzen. "Wir konnten das, was wir im Format gefühlt haben, in der Realität nicht fortführen."

Anstatt dessen entschied sich der 32-Jährige für die gleichaltrige Zweitplatzierte Lisa Mieschke. "Ich bin nie darüber hinweggekommen, Lisa gehen zu lassen", erklärte "Der Bachelor".

Einer, der die Entscheidung verstehen kann, ist Davids Vorgänger Andrej Mangold (36), der 2019 in der RTL-Reality-Show Rosen verteilen durfte. "Egal wie das hier rüberkommt, keiner kann die Situation nachvollziehen, außer die Personen, die in der Situation waren", kommentierte der frühere Basketball-Profi auf der Instagram-Seite von "Der Bachelor".

Andrej selbst war bis Ende 2020 mit seiner auserkorenen Jennifer Lange (29) zusammen, ehe sich das Paar trennte. "Das Format bringt halt auch diese Möglichkeiten mit sich, und jeder weiß das, egal, ob Teilnehmer oder Zuschauer", so der 36-Jährige weiter.

Ob die Liaison zwischen David und Lisa länger hält, als die des früheren Bachelors bleibt abzuwarten, um die Zweitplatzierte zu überzeugen, versuchte der 32-Jährige aber alles: "Ich wäre ein Idiot gewesen, hätte ich nicht noch einmal versucht, sie zu kontaktieren."