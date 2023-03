Überraschung bei "Der Bachelor": Kaum angekommen, packt die erste Frau schon ihre Koffer

Das erste Kennenlernen ist vorbei, jetzt geht's ans Eingemachte: Noch 20 Frauen kämpfen in der zweiten Episode um "Den Bachelor" David Jackson.

Von Annika Rank

Mexiko - Das Kennenlernen und die erste Nacht der Rosen sind vorbei, jetzt geht's ans Eingemachte: Noch 20 Frauen kämpfen in der zweiten Episode um "Den Bachelor" David Jackson (32) - doch nicht alle von ihnen dürfen sich am Ende über eine Rose freuen.

David Jackson (32) ist als neuer Bachelor auf der Suche nach der großen Liebe. © RTL / Frank J. Fastner Während David die Geschehnisse Revue passieren lässt, beziehen die Single-Frauen erstmals ihre Villa. Dabei rufen Küche und Pool deutlich mehr Begeisterung hervor als die Erkenntnis, dass sie ohne Fliegennetze in Betten im Freien schlafen werden. Besonders Danielle (28), die in der ersten Folge eigentlich noch Feuer und Flamme für David schien, setzt die Allgemeinsituation und ihre plötzlich fehlende Anziehung zum Bachelor zu. "Ich bin mir sicher, dass keine Gefühle kommen werden", erklärt sie. "Ich bereue, dass ich die Rose nicht direkt ehrlich abgelehnt habe." Und tatsächlich packt sie ohne Umschweife ihre Koffer und verlässt die Villa. Adieu! Allzu viele Tränen werden nicht vergossen, immerhin lädt David dann schon zum ersten Gruppendate der 13. Staffel ein. Tami (29), Angelina (28), Leyla (26) und Henriette (25) werden von einer Männergruppe ("Stripper?!") abgeholt und zu einem Flugplatz gebracht. Und beim "Bachelor" kann das nur eins bedeuten: Skydiving! Der Bachelor Rosen-Stars lassen Liebes-Bombe platzen: "Bachelorette"-Lukas und Chiara sind ein Paar! Alle Kandidatinnen wagen den Sprung aus der Maschine und treffen sich danach mit dem 32-Jährigen wieder, um den Tag am Strand ausklingen zu lassen. Insbesondere Tami und Angelina ("Take Me Out"-Zuschauern auch als "Utze" bekannt) haben es dem Halb-Amerikaner angetan, sodass Letztere als einzige Frau noch etwas mehr Zeit mit ihm verbringen darf. Beim Sonnenuntergang bekommen sie Körbe mit Baby-Schildkröten in die Hand gedrückt, die sie dann am Meer aussetzen und in die Freiheit entlassen sollen. "Bei ihr merk ich, wenn sie etwas wirklich schätzt", freut sich David über Angelinas Enthusiasmus. Auch das Date-Fazit der 28-Jährigen kann sich sehen lassen: "12 von 10, mindestens!"

Gerade noch hin und weg von David, jetzt einfach nur noch weg: Danielle (28) verlässt freiwillig die Show. © RTL / Frank Fastner

Angelina "Utze" (28) und Bachelor David verstehen sich weiterhin blendend. © RTL / Frank Fastner

Chiara (26) darf mit David beim ersten Einzeldate die Hüften schwingen - und harmoniert auf Anhieb mit ihm. © RTL / Frank Fastner Unterdessen droht die Stimmung in der Frauen-Villa zu kippen, bereits jetzt ist der Konkurrenzkampf in vollem Gange. "Bin schon sehr eifersüchtig", gibt Leyla zu, die auch nur allzu gerne mit David und den Schildkröten Zeit verbracht hätte. Pech gehabt - denn jetzt ist erst mal Chiara an der Reihe! Die 26-Jährige wird zum ersten Einzeldate der Staffel eingeladen, für das sie und David - getrennt voneinander - einen Paartanz einstudieren müssen. Ganz nach dem Motto "Flirty Dancing" und vor einer wahnsinnig romantischen Kulisse treffen die beiden dann aufeinander, ohne ein Wort zu sprechen, sondern einfach nur um gemeinsam zu tanzen. "Chiara ist eine reizende Frau", schwärmt David danach - während die 26-Jährige die intensive Paar-Performance sogar mit "Heiraten" vergleicht. Der Bachelor Bachelor-Kandidatin Alyssa hat Besonderheit: Kann David damit umgehen? So ganz exklusiv scheint David die Sache allerdings noch nicht zu sehen, stattdessen verliert er keine Zeit und lädt zum nächsten Gruppendate ein. Manina (30), Saskia (29), Pamela (25), Jana (27), Fiona (29), Coleen (27) und Alyssa (36) dürfen von ihm in einem Van über die holprigen Straßen Mexikos bis zu einer Beachbar kutschiert werden, während die anderen Frauen "sauer wie Limoncello" in der Villa zurückbleiben. Und obwohl das Date ziemlich spaßig beginnt, kommt es leider schon allzu bald zu den ein oder anderen Spannungen in der Gruppe ...

Bereits in der zweiten Folge entwickelt sich bei Leyla (26) eine gewaltige Portion Eifersucht. © RTL / Frank Fastner

Bachelor David hat Zweifel: Sind einige Kandidatinnen nur für Fame und Reichweite hier?

Es gefällt David ganz und gar nicht, dass Colleen (27) bereits im TV zu sehen war: Ist sie wirklich aus den richtigen Gründen mit dabei? © RTL David wird sofort hellhörig, als Psychologin und Influencerin Colleen von ihrer Erfahrung bei der TV-Show "The Mole" berichtet. Bei ihm klingeln die Alarmglocken und er nimmt die 27-Jährige beiseite. Prinzipiell finde er es okay, wenn seine zukünftige Partnerin bereits im Fernsehen tätig war - "aber eben nicht hier, wenn ich der Bachelor bin und auf der Suche bin nach jemandem an meiner Seite". Im anschließenden Gespräch kann Colleen ihn aber erst mal beschwichtigen und versichert, dass sie nicht für Bekanntheit, sondern für die Liebe hier sei. Es bleibt spannend, ob und wie David von den TV-Erfahrungen einiger anderer Kandidatinnen erfahren wird. So sorgte beispielsweise Leyla erst im vergangenen Jahr bei "Ex on the Beach" für Furore, wurde sogar aus der Show gekickt. Den nächsten Stimmungsdämpfer liefert dann kurz darauf Saskia, die auf Davids Frage, welche Eissorte sie essen möchte, mit "Dich als Schokolade" antwortet. Dem Bachelor schläft förmlich das Gesicht ein: "Den Spruch fand ich No-Go. Konnte ich nicht drüber lachen, gerade noch ein bisschen belächeln, weil ich nicht die Stimmung ruinieren wollte in der Gruppe." Sowohl direkt nach der Situation als auch bei der letzten Nacht der Rosen konfrontiert er die 29-Jährige und erklärt, dass er aufgrund von Rassismus-Erfahrungen empfindlich auf Bemerkungen wie ihre reagiere. Nach Saskias Entschuldigung scheint die Sache dann aber schnell abgehakt zu sein.

Zweite Nacht der Rosen: Zwei Frauen müssen gehen

Noch bevor die Entscheidung in der Nacht der Rosen gefallen ist, überreicht David den sieben Frauen, die bisher nicht in den Genuss eines Dates kamen, jeweils eine Rose. Und so müssen nun diejenigen, die sich eigentlich schon recht sicher waren, bis zum Schluss zittern. Am Ende konnten sowohl Saskia als auch Pamela den Bachelor nicht von sich überzeugen und gehen bei der zweiten Rosenvergabe leer aus.

Pamela (25, l.) und Saskia (29) müssen die Show verlassen. © Montage RTL / Frank Fastner