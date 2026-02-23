Abbruch bei "Bares für Rares": Lichter verweigert Gästen die Händlerkarte

Köln - Bitteres Ende bei " Bares für Rares ": Trotz einer Expertise im mittleren vierstelligen Bereich verweigert Horst Lichter (63) den Verkauf. Seine Gäste sehen keinen Cent!

Auf die Expertise von Bianca Berding (49) kann sich "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (63) immer verlassen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Caroline Paulus und ihre Tochter Anna Sellmann haben eine außergewöhnliche Figur mit in die heiligen ZDF-Trödelhallen im Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Es handelt sich dabei um die "Anna Selbdritt" aus dem Rheinland.

Wie Expertin Bianca Berding doziert, sei die Statue ein "eindrucksvolles Beispiel für den bürgerlichen Stil der späten Gotik". Den Namen des Schnitzers kennt die 49-Jährige nicht, dafür zeigt sie sich von dessen Liebe zum Detail absolut beeindruckt.

Doch was ist die "Anna Selbdritt" aus der Zeit um 1490 heute wert? Bedauerlicherweise fällt der Sachverständigen eine Sache sofort negativ auf: Die Figur wurde "sehr schlecht restauriert". Dies habe natürlich auch Auswirkungen auf den Preis.

"Mit viel Liebe" taxiert Berding den Wert des imposanten Objekts, welches Paulus einst von ihrer verstorbenen Mutter geerbt hat, auf einen Wert "zwischen 5000 und 6000 Euro". Klingt erst einmal nicht schlecht, doch es gibt ein gewaltiges Problem …