Abbruch bei "Bares für Rares": Lichter verweigert Gästen die Händlerkarte
Köln - Bitteres Ende bei "Bares für Rares": Trotz einer Expertise im mittleren vierstelligen Bereich verweigert Horst Lichter (63) den Verkauf. Seine Gäste sehen keinen Cent!
Caroline Paulus und ihre Tochter Anna Sellmann haben eine außergewöhnliche Figur mit in die heiligen ZDF-Trödelhallen im Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Es handelt sich dabei um die "Anna Selbdritt" aus dem Rheinland.
Wie Expertin Bianca Berding doziert, sei die Statue ein "eindrucksvolles Beispiel für den bürgerlichen Stil der späten Gotik". Den Namen des Schnitzers kennt die 49-Jährige nicht, dafür zeigt sie sich von dessen Liebe zum Detail absolut beeindruckt.
Doch was ist die "Anna Selbdritt" aus der Zeit um 1490 heute wert? Bedauerlicherweise fällt der Sachverständigen eine Sache sofort negativ auf: Die Figur wurde "sehr schlecht restauriert". Dies habe natürlich auch Auswirkungen auf den Preis.
"Mit viel Liebe" taxiert Berding den Wert des imposanten Objekts, welches Paulus einst von ihrer verstorbenen Mutter geerbt hat, auf einen Wert "zwischen 5000 und 6000 Euro". Klingt erst einmal nicht schlecht, doch es gibt ein gewaltiges Problem …
"Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter muss Gäste heimschicken
Die Besitzerin kann den Preis nicht annehmen. Schuld ist ein Dokument, welches auch Horst Lichter vorliegt. Es ist eine Vollmacht von Paulus' Brüdern, die besagt, dass das Familienerbstück nicht unter 8000 Euro verkauft werden darf.
Demnach sind die Verkäuferinnen dazu gezwungen, einen Preis für ihre Statue zu verlangen, die weit über der Schätzung der Expertin liegt. Das Veto von Lichter lässt nicht lange auf sich warten: "Da kann ich euch keine Händlerkarte geben", stellt er klar.
Vor den Augen seiner Gäste packt der Moderator das begehrte Stück Pappe wieder in die Tasche. Das Beispiel zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, mit realistischen Erwartungen in die Sendung zu kommen, besonders wenn emotionale Familiengeschichten eine Rolle spielen.
So leid es Lichter auch tut, Caroline und ihre Tochter müssen das Studio im Walzwerk unverrichteter Dinge wieder verlassen. Die "Anna Selbdritt" bleibt vorerst in der Obhut ihrer Erben.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
