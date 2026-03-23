Aufregung bei "Bares für Rares": Verkäufer werden handgreiflich, Horst Lichter staunt
Köln - Solche Szenen hat man bei "Bares für Rares" auch noch nicht gesehen: Im Expertenraum werden die Verkäufer handgreiflich, Moderator Horst Lichter (64) zeigt sich erstaunt. Doch der ganze Tumult ist harmlos.
Uwe Dräger und seine Frau Gabi betreten die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mit einem Spielzeugflugzeug im Gepäck.
Zunächst aber sorgt das Ehepaar aus Saarbrücken für ein staunendes Gesicht beim früheren TV-Koch Lichter. "Die weiß sich zu wehren", sagt der Verkäufer über seine Frau, denn diese mache Karate, wie er verrät.
Der 64-jährige Entertainer würde gerne eine Kostrobe ihres Könnens sehen. "Wenn ihr euch nicht albern vorkommt", so der Moderator zu dem Ehepaar.
Natürlich wollen die beiden Verkäufer dem 64-Jährigen den Wunsch nicht abschlagen und legen eine Kampf-Einlage hin.
"Ihr seid immens fit", zeigt sich Lichter erstaunt, der dann den Schwenk zu dem Spielzeugflugzeug macht.
Dabei handele es sich um ein Werbeobjekt einer großen Firma für Hautpflegeprodukte. "Es steht ja auch ganz groß Nivea drauf", gibt Experte Sven Deutschmanek (49) preis.
Vermutlich sei das Spielzeugflugzeug in den 1970er-Jahren gefertigt worden. Zudem sei wahrscheinlich "auch mal ein Kind darauf gefahren, die Räder sind etwas abgenutzt", erkennt der Sachverständige.
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"Bares für Rares"-Objekt ist interessant für Sammler von Niveaobjekten
Das Modell sei komplett aus Kunststoff gebaut und interessant für Sammler von Niveaobjekten, glaubt Deutschmanek.
Beim Wunschpreis hat das Ehepaar aus Saarbrücken keine Illusionen, denn bereits mit 50 Euro seien die Verkäufer einverstanden.
Der Sachverständige weiß, dass das Objekt auch auf Auktionen gehandelt werde, weshalb er den beiden zustimme und das Flugzeug auf 50 bis 70 Euro schätzt.
Im Händlerraum ist die Expertise schnell erreicht, denn Walter "Waldi" Lehnertz (59) bietet seine üblichen 80 Euro.
Aber auch Wolfgang Pauritsch (54) möchte das Spielzeug unbedingt haben und steigt mit ein. "Das ist eine tolle Dekoration, wenn man das im Kinderzimmer aufhängt", findet er.
Doch das Rennen macht schließlich der 59-jährige Lehnertz, der stolze 130 Euro für das Objekt bezahlt.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares