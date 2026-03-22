Geldsegen dank "goldener Pommes": Vater-Sohn-Duo bei "Bares für Rares" im Glück

Köln - Ein Vater-Sohn-Duo möchte bei " Bares für Rares " ein Armband verkaufen. Ein Händler sorgt dafür, dass das Objekt einen kuriosen Spitznamen bekommt.

Im Auftrag ihrer Tante möchten Peter und Niklas Volprecht bei "Bares für Rares" ein Schmuckstück verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Peter und Niklas Volprecht aus Bergheim hoffen in den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln auf "einen möglichst großen Gewinn", wie sie gegenüber Moderator Horst Lichter (64) erklären.

"Ein schönes, schmales Armband. Ungewöhnlich sind die hervorstechenden Zuchtperlen", findet Expertin Heide Rezepa-Zabel (60).

Das mitgebrachte Schmuckstück, welches die beiden im Auftrag der Tante verkaufen, sei aus den 1960er-Jahren, aus 18 einzelnen Gliedern gefertigt und einzeln gegossen worden, wie sie verrät.

Ein Stempel auf dem Armband weise zudem darauf hin, dass es sich um 750er-Gold handele.

Ganz angetan ist die Sachverständige vom Zustand des Goldarmbandes. Denn es sei "gleichmäßig schön" und "offenbar ungetragen".

Doch was will das Vater-Sohn-Gespann für das Armband haben - und wie lautet die Expertise?