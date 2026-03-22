Geldsegen dank "goldener Pommes": Vater-Sohn-Duo bei "Bares für Rares" im Glück
Köln - Ein Vater-Sohn-Duo möchte bei "Bares für Rares" ein Armband verkaufen. Ein Händler sorgt dafür, dass das Objekt einen kuriosen Spitznamen bekommt.
Peter und Niklas Volprecht aus Bergheim hoffen in den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln auf "einen möglichst großen Gewinn", wie sie gegenüber Moderator Horst Lichter (64) erklären.
"Ein schönes, schmales Armband. Ungewöhnlich sind die hervorstechenden Zuchtperlen", findet Expertin Heide Rezepa-Zabel (60).
Das mitgebrachte Schmuckstück, welches die beiden im Auftrag der Tante verkaufen, sei aus den 1960er-Jahren, aus 18 einzelnen Gliedern gefertigt und einzeln gegossen worden, wie sie verrät.
Ein Stempel auf dem Armband weise zudem darauf hin, dass es sich um 750er-Gold handele.
Ganz angetan ist die Sachverständige vom Zustand des Goldarmbandes. Denn es sei "gleichmäßig schön" und "offenbar ungetragen".
Doch was will das Vater-Sohn-Gespann für das Armband haben - und wie lautet die Expertise?
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"Bares für Rares"-Händler vergleicht Schmuckstück mit einer Pommes
Peter Volprecht hat zu Hause schon nachgerechnet, wie er erklärt. Daher gehe er davon aus, dass der Materialwert des Goldes bei 2000 Euro liege. Hinzu kommen jedoch noch die Perlen.
"Also liegen wir so bei 2500 bis 3000 Euro", ist sich der Verkäufer sicher.
Allerdings könne die 60-jährige Expertin den Goldwert nicht bestätigen. Denn ihrer Ansicht nach liege dieser bei lediglich 1700 Euro. Deshalb sei ihrer Meinung nach der Verkaufswert bei 2200 bis 2400 Euro.
"Das sieht von hinten aus wie eine Pommes Frites", findet Walter "Waldi" Lehnertz (59) im Händlerraum.
Das erste Gebot kommt jedoch von Julian Schmitz-Avila (39), der bereit ist, 1750 Euro hinzulegen. Schnell erhöht er sogar auf 2000 Euro.
Allerdings zeigt auch Susanne Steiger (43) großes Interesse und hält dagegen. Für 2100 Euro erhält die Schmuckliebhaberin aus Aachen schlussendlich auch den Zuschlag.
"Wir sind froh, dass es so gelaufen ist", geben Vater und Sohn preis.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares