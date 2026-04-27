"Bares für Rares": Ehepaar nach ZDF-Auftritt mit den Nerven am Ende - "Nie erwartet!"

Köln - Tränen bei " Bares für Rares ": Die Expertise von Wendela Horz (56) haut Simone und Ernst völlig aus den Socken. Diesen Preis hat das Ehepaar nicht kommen sehen!

Simone und Ernst können nicht glauben, wie viel ihre mitgebrachte Armbanduhr wert ist. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Verkäufer aus Düsseldorf haben eine alte Damenuhr mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht, die schon fast 50 Jahre im Familienbesitz ist. Wie Ernst gegenüber ZDF-Moderator Horst Lichter (64) verrät, habe sie einst seiner ersten Ehefrau gehört.

Horz erkennt sofort die Marke "Chopard". Hinter dem Namen steckt eine bekannte Manufaktur für Luxusuhren aus der Schweiz. Die Herstellung datiert die Sachverständige um das Jahr 1960. Als Material wurde massives 750er-Gold verwendet.

Der Zeitmesser funktioniert per Handaufzug. Das Armband aus runden Ösen ist mit einem eingefrästen Borkenmuster versehen. Dieses sei zu der Zeit "sehr beliebt" gewesen. Den Zustand bewertet die Sachverständige als "einwandfrei" und "super stabil".

Ihren Wunschpreis geben Simone und Ernst mit 2500 bis 3000 Euro an. Doch wie sie von Horz erfahren, liegt allein der Goldwert schon bei 4000 Euro. Insgesamt schätzt die 56-Jährige das Objekt auf 4400 Euro, denn: "Träumen muss man groß!"

Das Verkäufer-Paar kann sein Glück kaum fassen. "Wahnsinn", platzt es zunächst aus Ernst heraus. Dann muss er sich ein paar Freudentränen aus dem Auge wischen. Lichter jubelt gleich mit: "Das freut mich unglaublich für euch beide."