Verkäufer zahlte nur eine D-Mark: Flohmarkt-Fund erzielt bei "Bares für Rares" einen Sensationspreis

Köln - Lediglich eine müde D-Mark zahlte Michael einst für seinen Flohmarkt-Fund. Bei " Bares für Rares " erzielt er damit einen absoluten Sensationsgewinn.

Verkäufer Michael (l.) aus Celle möchte bei "Bares für Rares" gerne 1000 Euro für sein "Eine-Mark-Fund" vom Flohmarkt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ein sehr schönes Schmuckstück", urteilt Horst Lichter (64), während er das Glitzern der Diamanten bewundert. Noch vielmehr beeindruckt den ZDF-Moderator allerdings die Herkunftsgeschichte des in seiner Sendung feilgebotenen Objekts.

Der Verkäufer aus Celle verrät im Begrüßungsgespräch: "Die Brosche, die habe ich so ungefähr 40 Jahre, seitdem ich studiert habe." Mit dem Verkauf von Trödel-Schnäppchen habe er sich damals ein bisschen Geld dazuverdient.

"Auf dem Flohmarkt gefunden? Ist ja irre!", kann Lichter es kaum glauben. Als er den Kaufpreis erfährt, fällt ihm endgültig alles aus dem Gesicht. "Ich habe dafür eine Mark bezahlt", gesteht Michael. "Nein!", ruft der ehemalige TV-Koch ungläubig.

Heide Rezepa-Zabel (60) erklärt den geringfügigen Preis damit, dass der Besitzer die Brosche wohl nur für wertlosen Modeschmuck gehalten hat. Doch sie findet: "Das ist wirklich eine ganz feine Goldschmiedearbeit." Die Herstellung datiert die Expertin zwischen 1890 und 1905. Leider fehlen zwei Steine.

Aber auch 1,5 Karat Diamanten und 585er-Rosé-Gold haben ihren Preis. "1000 Euro, das wäre gut", so die Hoffnung des Studio-Gastes. Rezepa-Zabel glaubt an mehr: Sie taxiert den Wert auf 1500 bis 2000 Euro. Michael ist sprachlos: "Wow!"