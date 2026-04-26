Verkäufer zahlte nur eine D-Mark: Flohmarkt-Fund erzielt bei "Bares für Rares" einen Sensationspreis
Köln - Lediglich eine müde D-Mark zahlte Michael einst für seinen Flohmarkt-Fund. Bei "Bares für Rares" erzielt er damit einen absoluten Sensationsgewinn.
"Ein sehr schönes Schmuckstück", urteilt Horst Lichter (64), während er das Glitzern der Diamanten bewundert. Noch vielmehr beeindruckt den ZDF-Moderator allerdings die Herkunftsgeschichte des in seiner Sendung feilgebotenen Objekts.
Der Verkäufer aus Celle verrät im Begrüßungsgespräch: "Die Brosche, die habe ich so ungefähr 40 Jahre, seitdem ich studiert habe." Mit dem Verkauf von Trödel-Schnäppchen habe er sich damals ein bisschen Geld dazuverdient.
"Auf dem Flohmarkt gefunden? Ist ja irre!", kann Lichter es kaum glauben. Als er den Kaufpreis erfährt, fällt ihm endgültig alles aus dem Gesicht. "Ich habe dafür eine Mark bezahlt", gesteht Michael. "Nein!", ruft der ehemalige TV-Koch ungläubig.
Heide Rezepa-Zabel (60) erklärt den geringfügigen Preis damit, dass der Besitzer die Brosche wohl nur für wertlosen Modeschmuck gehalten hat. Doch sie findet: "Das ist wirklich eine ganz feine Goldschmiedearbeit." Die Herstellung datiert die Expertin zwischen 1890 und 1905. Leider fehlen zwei Steine.
Aber auch 1,5 Karat Diamanten und 585er-Rosé-Gold haben ihren Preis. "1000 Euro, das wäre gut", so die Hoffnung des Studio-Gastes. Rezepa-Zabel glaubt an mehr: Sie taxiert den Wert auf 1500 bis 2000 Euro. Michael ist sprachlos: "Wow!"
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"Bares für Rares"-Händlerin kann Kaufpreis nicht fassen: "Das gibt's ja nicht!"
Im Händlerraum fällt der Verkäufer dann auch sofort mit seiner Flohmarkt-Story ins Haus. Lisa Nüdling (46) staunt: "Wirklich?" David Suppes (37) will es genauer wissen: "Aus der Vitrine oder im Kruschelkästchen?" Michael erinnert sich: "Es war in einem Nähkästchen."
Das erste Gebot kommt von Wolfgang Pauritsch (54). 500 Euro wirft der Auktionator aus Österreich in den Raum. Lange Bestand hat diese Summe allerdings nicht, denn auch seine Kollegen zeigen Interesse an der Brosche.
Bei 1000 Euro gerät die Verhandlung dann ins Stocken. "Ich würde 1100 Euro anbieten", erklärt Daniel Meyer (52) und hofft auf den Zuschlag. Michael spekuliert jedoch auf 1200 Euro und lehnt Meyers Deal-Vorschlag für 1150 Euro knallhart ab.
"Tja, dann soll es nicht sein", zeigt sich der Verkäufer aus Celle bereit, das Walzwerk zur Not auch ohne Kohle zu verlassen. Meyer zahlt die 1200 Euro. Clever verhandelt.
Zum Abschied packt Nüdling noch die Neugier: "Aber was haben Sie bezahlt?", will sie wissen. Michael grinst: "Eine Mark." Die Händlerin lacht: "Das gibt's ja nicht!"
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares