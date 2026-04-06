"Bares für Rares"-Gast pfeift auf Meinung des Experten - und landet einen Volltreffer
Köln - Bei "Bares für Rares" steht eine sporthistorische Rarität zum Verkauf - aber nur dank der Hartnäckigkeit des Besitzers, der auf die Expertise des Sachverständigen pfeift.
"Das sind von Muhammad Ali handsignierte Boxhandschuhe", macht Detlef Engels aus Herzogenrath gegenüber Moderator Horst Lichter (64) klar und erklärt, dass die Box-Legende sie selbst getragen habe.
"Die hat doch nicht wirklich Muhammad Ali angehabt", sagt der frühere TV-Koch Lichter ungläubig.
Experte Sven Deutschmanek (49) ist sich da nicht ganz so sicher. "1979 hat er einen Werbevertrag mit Capri-Sonne unterschrieben", kann der Sachverständige nämlich anhand eines Werbeschriftzuges feststellen.
Von diesen Exemplaren habe es damals mehrere gegeben - und auch dieses Paar könne davon sein, wie der 49-jährige Experte preisgibt.
Die Unterschrift stamme jedoch tatsächlich vom wahrscheinlich größten Boxer aller Zeiten und das mache die Handschuhe so wertvoll.
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"Bares für Rares": Betretene Miene beim Verkäufer nach der Expertise
Die Aussagen des Sachverständigen dürften wie Musik in den Ohren von Detlef Engels klingen. Daher möchte er auch 1000 Euro für das Paar haben.
"Großer Name, großer Boxer", so Deutschmanek, der weiß, dass für Handschuhe, die Ali wirklich bei einem Boxkampf getragen hat, bis zu 1500 Euro bei einer Auktion bezahlt werden.
"Da das hier nicht nachweisbar ist, würde ich 400 bis 500 Euro ansetzen", erklärt der Experte und sorgt damit für eine betretene Miene beim Gast aus Herzogenrath.
Dennoch will er unbedingt sein Glück bei den Händlern versuchen, sodass Moderator Lichter über seinen Schatten springt und die Händlerkarte herausgibt.
Und der Mut wird belohnt: "Ich biete 600 Euro", gibt Wolfgang Pauritsch (54) direkt den Ton an und hofft, dass er dafür den Zuschlag bekommt.
Aber Jan Čížek (50) zeigt ebenfalls großes Interesse und bietet dem Österreicher die Stirn. Erst als der 54-Jährige 770 Euro bietet, steigt Čížek aus.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares