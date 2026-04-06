"25.000 Euro": "Bares für Rares"-Gast kann nicht glauben, was Objekt wert ist - auch Lichter fassungslos

Köln - Detlef Krause glaubt, dass seine russische Medaille maximal 200 Euro wert ist. Als er hört, wie viel sie im besten Zustand bringen kann, kann er es nicht glauben - und auch " Bares für Rares "-Moderator Horst Lichter (64) ist erstaunt.

Detlef Krause (60) aus Essen hat eine russische Medaille mit zu "Bares für Rares" gebracht. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich habe sie in 35 Jahren nur einmal in der Hand gehabt", verrät der 60-jährige Gast aus Essen.

Sein Vater, der Zahnarzt gewesen sei, habe die Medaille von einem russischen Offizier für eine Behandlung erhalten, wie der Verkäufer preisgibt.

Er selbst könne allerdings damit nichts anfangen, weshalb er die Hoffnung hat, die Gedenkmünze in der ZDF-Trödelshow verkaufen zu können.

"Auf der Vorderseite sieht man sofort, wer die Medaille verliehen hat", erklärt Experte Colmar Schulte-Goltz (52).

Denn dort ist ein Porträt des russischen Herrschers und Zaren Alexander III. zu sehen. Dieser habe ab 1881 regiert.

"Diese Silbermünze wurde für das beste Rennpferd verliehen", erkennt der Sachverständige an der Prägung der Rückseite.

"Russland, Silber. Alles sehr schön", findet der 52-jährige Experte.