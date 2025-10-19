"Bares für Rares"-Händlerin begeistert von Brosche, doch ihr Lächeln schwindet prompt
Köln - Ein Ehepaar bringt eine Brosche mit zu "Bares für Rares", die deutlich wertvoller ist als angenommen. Auch Händlerin Susanne Steiger (43) ist begeistert, doch plötzlich schwindet ihr Lächeln.
Christa und Manfred aus Osnabrück sind mit einem besonderen Schmuckstück im Gepäck ins Pulheimer Walzwerk bei Köln gereist.
"Das ist ein Schmuckstück, das mein Großvater, so heißt es, vom Kaiser Wilhelm II. geschenkt bekommen hat", verrät die Verkäuferin auf Nachfrage von Moderator Horst Lichter (63).
Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) kann die Aussage bestätigen, denn auch ihrer Meinung nach handele es sich um eine Geschenkbrosche des letzten deutschen Kaisers.
"Solche Broschen wurden wirklich in Auftrag gegeben, persönlich in Auftrag gegeben, der sie auch persönlich übergeben hat, aber in einem aufwendigen Verfahren ging das dann durch Verwaltungshierarchien", erklärt die Sachverständige.
Gerade die hier zu sehende Ausstattung mit Diamanten und Rubinen sei immer einzigartig und singulär hergestellt worden.
"Bares für Rares": Daniel Meyer sichert sich den Deal
Allerdings sei die Brosche nicht mehr im Originalzustand, wie die 60-jährige Sachverständige feststellt. "Die Nadelung wurde ausgetauscht", gibt sie preis.
400 Euro möchte das Ehepaar aus Niedersachsen für das mitgebrachte Schmuckstück haben. Doch damit ist die Expertin nicht einverstanden.
"Mein Schätzpreis liegt hier bei 1800 bis 2000 Euro", so die Kunsthistorikerin.
Im Händlerraum bekommt Schmuckliebhaberin Susanne Steiger den ersten Blick auf die Brosche, kann ihr Staunen nicht verbergen.
Doch als die 43-Jährige die Brosche genauer unter die Lupe nimmt, fällt ihr ein Detail auf.
"Da ist irgendwas passiert. Das ist nicht mehr authentisch und das sieht man sehr deutlich", stellt sie fest und hält sich aus dem Bietergefecht raus. "Das ist nicht böse gemeint, aber ich bin nicht dabei", so Steiger.
Schlussendlich darf sich Daniel Meyer (52) über den Deal freuen. Stattliche 1200 Euro blättert der Händler für das Schmuckstück hin.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares