"Bares für Rares"-Rückblick: Diese fünf Fälle rissen TAG24-Leser von den Socken!

Los geht es mit einer wilden Geschichte: Denn ein dreister Verkäufer lügt und erschleicht sich so den Weg in den Händlerraum.

Walter Weber (68) aus Bühl hat einen ganz besonderen Wunsch. Der Handwerker will sich ein eigenes Tinyhouse bauen und möchte für dieses Unterfangen seine Kasse füllen. Deshalb will er ein Gemälde in der beliebten Trödelshow verkaufen.

Der Handwerker aus Bühl möchte für das Gemälde satte 1000 Euro haben, doch der 74-jährige Experte muss ihn enttäuschen, denn er schätzt den Wert des Bildes auf lediglich 250 bis 350 Euro.

Trotzdem nimmt er die Händlerkarte an und sorgt im Händlerraum für einen Eklat. Denn anders als zuvor angegeben ist der Verkäufer doch nicht bereit, das Gemälde für 350 Euro zu verkaufen.