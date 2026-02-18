Bombastische Expertise nützt nichts: "Bares für Rares"-Verkäufer bricht Auftritt ab
Köln - Einst zahlte ein "Bares für Rares"-Verkäufer 5000 Deutsche Mark für eine Kamera. Doch was der Mann jetzt fordert, schockt auch die Händler.
Herbert Koers (67) reist aus Itterbeck in Niedersachsen in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzewerks bei Köln.
Im Gepäck hat der 67-Jährige eine Kamera, die er "vor über 30 Jahren gekauft" habe.
"Sehr edel, aber ich fürchte, die ist noch gar nicht alt", erklärt Moderator Horst Lichter (64) beim ersten Anblick des mitgebrachten Objekts.
Und Experte Detlev Kümmel (57) bestätigt die Meinung des früheren TV-Kochs, denn die Kamera sei 1983 gebaut worden.
"Es handelt sich um eine Rolleiflex Aurum, ein Sondermodell", weiß der Sachverständige. Die Kamera sei als Vitrinenobjekt konzipiert worden.
"Bitte nicht damit fotografieren, obwohl sie alles kann", macht der 57-jährige Experte daher auch klar.
"Bares für Rares"-Experte überrascht mit seiner Schätzung
Da die Kamera eben nicht fürs Fotografieren gemacht worden sei, sei auch der Zustand noch tadellos. "Ein sammelwürdiges Objekt, eine Rarität", fasst der Galerist zusammen.
Einst 5000 DM bezahlt, möchte der Besitzer aus Niedersachsen stolze 4000 Euro für sein Sammlerstück haben. Also 1500 Euro mehr, als der ursprüngliche Kaufpreis.
"Wenn man etwas Wertiges kauft, erhält sich der Preis und steigt sogar", erklärt Kümmel und schätzt die Kamera sogar auf 4500 bis 5000 Euro.
Doch während der Sachverständige voller Begeisterung über das Objekt redet, gehen die Händler deutlich verhaltener an die Sache ran.
So startet Fabian Kahl (34) mit gerade einmal 300 Euro. "Das ist wie mit Briefmarken", erklärt Daniel Meyer (52), denn es sei heute schwierig, einen Käufer zu finden.
Der 67-jährige Verkäufer nennt auf Wunsch von Kahl den Schätzpreis. Als er diesen hört, erhöht er sein Gebot nochmals auf 1200 Euro, doch das ist dem Niedersachsen zu wenig, denn er will nicht unter 3500 Euro verkaufen. Daher bricht er seinen Auftritt ab.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/ZDF/Bares für Rares